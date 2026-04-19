〈「ガキ」「お子ちゃま」「詐欺師」と検事から罵倒され…逮捕された“東大院卒のエリート弁護士”が、57時間の取り調べで受けた“執拗な人格攻撃”〉から続く

早稲田大学法学部を卒業後、東京大学法科大学院を修了、華々しいキャリアを歩む“エリート弁護士”だった江口大和さん。2018年10月、交通事故を起こした男にうその供述をさせたとして、犯人隠避教唆の疑いで横浜地検に逮捕された。

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江口さんは、検事から「ガキ」「お子ちゃま」などの罵詈雑言を浴びせられる57時間の取調べ、家族や友人に会えない250日間の勾留を経験。彼が実際に見聞きした“獄中”のリアルとは――。

ここでは、江口さんの獄中メモを下敷きに、逮捕から今なお続く国家賠償訴訟の行方まで、約7年にわたる闘いをつぶさに記録したノンフィクション『取調室のハシビロコウ: 黙っていたら、壊された。 ある弁護士の二五〇日勾留記』（時事通信出版社）より一部を抜粋して紹介する。（全4回の4回目／1回目から読む）



写真はイメージ ©PantherMedia/イメージマート

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ふたつ隣の独房の青年

ある日、隣の房の人が看守に訴えた。

「隣の部屋のやつが、夜中も歩き回っていて、うるさくて眠れないんですよ。なんとかなりませんか」

私は夜中に歩きまわることはなかったので、私ではない方の隣人だろう。どんな人か気になったので、運動の際に各部屋の人が並ばされるとき、苦情を言われていた房の人を見てみた。まだ20代くらいで、物静かそうな青年だった。メガネをかけ、髪は長い。あまりプリズンで見ないタイプの風貌だった。

「どんな事件でここにいるんだろう」

と私は想像をめぐらせた。粗暴犯や窃盗犯という印象ではない。薬物を使っている人にありがちな顔つきでもない。特殊詐欺の受け子かもしれない、と勝手に想像した。

数日後の朝、廊下から看守の怒声が響いてきた。

「お前、何やってんだよ！ くさいんだよ！」

看守の剣幕は尋常ではなかった。本気で怒っているときの声だ。何があったのかと、食器口ごしに声のする方を見てみた。どうやら声の先はふたつ隣、あの青年の独房だった。

「僕じゃありません」

という声が聴こえた。看守の怒鳴り声とは対照的に、抑揚のない静かな声だ。

「いや、独房なんだから、お前しかいねえだろ」

「僕じゃありません」

「何言ってんだよ。お前しかいねえんだよ」

「僕じゃありません」

いら立ちもあらわに詰めよる看守と、同じ言葉をくり返す青年。ふたりの押し問答はかみあわず、異様な緊張がただよっていた。看守は「くさい」と言っていた。青年は、食事や飲み物を部屋の中にぶちまけでもしたのだろうか？

彼は部屋の壁に糞尿を…

その日の午後、私は持病の腰痛の問診を受けるため、医務室に呼ばれた。

プリズンでは、医務室の待合室さえも、中の人同士で顔を合わせることができないよう、木の板で仕切られている。隣のスペースに誰がいるのかわからず、声だけが聴こえてくる。私より先に呼ばれた人と医師との会話が聴こえてきた。今日の医師は女性のようだ。

「あなたは今朝、部屋の壁に、その……糞尿を塗りたくっていたの？」

私は目を見ひらいた。糞尿を塗りたくる？ 今朝のあの青年だろうか。少しの沈黙の後、若い男の声がした。

「僕じゃありません」

この答え方は、やはり今朝の青年だ。看守が「くさい」と言っていたのは、糞尿だったのか。だとすれば、看守のあの剣幕もうなずけた。だけど、と私は思った。糞尿を独房の壁に塗りつけるなんて、住みにくくなるだけで、自分で自分の首を絞めるようなものだ。

「でも、職員の報告によると、昨日の就寝前には、あなたの部屋の壁には異常はなかったそうなの。それが、今朝になったら、あなたの部屋の壁には、糞尿が塗りたくられていたんですって。そうすると、あなたなんじゃないかしら」

「僕じゃありません」

「うーん、そう……」

プリズンの環境が精神を追いこむ

漏れ聴こえてくるやり取りに、私の耳は釘づけになっていた。独房は基本的に密室なのだから、理屈からすれば、塗りたくりの犯人は青年しかいない。

けれど、部屋の壁に自分の糞尿を塗りたくるなんて、正気の沙汰ではない。しかも、それでも「僕じゃありません」と否認を続ける態度も、常軌を逸しているように見えた。

深夜の徘徊、今回の糞尿塗りつけ、そして自分の仕業ではないと言いつづけること。その奇矯なふるまいは、精神に不調を抱えていることの表れのように思える。

けれど同時に、それは彼個人の素因そのものでなく、プリズンの閉鎖的な環境によって増幅された結果ではないかと感じられた。

人との会話も陽の光も乏しく、出口の見えない勾留生活のもとでは、ただでさえ人の精神は追いこまれてゆく。仮にそこに、もともと精神的な不調の素因を抱えていたなら、なおさらのことだ。

数日後、青年は別の棟へ移され、それきりその姿を見なかった。

（江口 大和／Webオリジナル（外部転載））