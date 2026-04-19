感じの悪い人は「大丈夫です」が口グセ。じゃあ、感じのいい人は？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「大丈夫です」が生む距離感

職場や取引先での何気ない一言が、印象を大きく左右することがあります。

その典型が「大丈夫です」という言葉です。

一見すると問題のない返答ですが、この言葉は「これ以上関わらなくていいです」というニュアンスを含みやすく、結果として相手との距離を広げてしまいます。

特に、相手が気を遣って声をかけてくれている場面では、その影響はより顕著です。

つまり、「大丈夫です」は便利な言葉である一方で、コミュニケーションを遮断してしまうリスクを持っています。

気づかいは「自分の経験」から生まれる

では、どうすれば自然な気づかいができるのでしょうか。そのヒントは、自分自身の経験にあります。

『気づかいの壁』という本では、次のように述べられています。

初めて訪れた場所で、入り口や受付の場所がわからなくてウロウロしたことがないでしょうか。

そんなとき、すれ違う人に、「どちらか、お訪ねですか？」と声をかけてもらえると、本当にありがたいものです。

そういう、「自分が不安になったことのある経験」には、気づかいの壁を越えるチャンスが潜んでいます。

――『気づかいの壁』より

重要なのは、「自分がされて嬉しかったこと」を基準にすることです。

この視点があるかどうかで、行動は大きく変わります。

組織の印象は「一言」で決まる

個人の気づかいは、やがて組織全体の印象にもつながります。

受付エリアで担当者を待っていると、「どうぞ、おかけになってお待ちください」と、通りすがりの社員さんに声をかけてもらえるような企業があります。

訪問者への「気づかい」が、組織風土になっているのがわかります。

声をかけられると嬉しいのに、逆の立場になると、「まあ、言わなくてもわかるでしょ」「誰か気づいた人が声をかけるでしょ」と、決めつけてしまうから不思議なものです。

――『気づかいの壁』より

「誰かがやるだろう」と考えた瞬間に、気づかいは消えます。

感じのいい人は、その場で自分がやるという判断をしています。

「大丈夫です」を言い換えるだけでいい

では、実際にどう行動を変えればいいのでしょうか。

ポイントは、「大丈夫です」を使わないことです。

さらに1つ加えると、あなたが取引先を訪問した際に、「ご用件をうかがっていますか？」と声をかけられたら、「あ、大丈夫です」などと、サラッと断らないことです。

相手も、心の壁を越えて話しかけてくれたのです。

「はい、商品企画部の◯◯様をお待ちしているところです。ありがとうございます」と、感謝の言葉を伝えられると完璧です。

つい慌ててしまうような場面でも、余裕を持って返せるようになれると、とても素敵ですよね。

――『気づかいの壁』より

「大丈夫です」と断るのではなく、「状況を伝えたうえで感謝する」。

この一手間が、印象を大きく変えます。

感じのよさは「受け取り方」で決まる

感じのいい人は、特別なことをしているわけではありません。

相手の気づかいを「どう受け取るか」が違うだけです。

声をかけてもらったときに、それを遮断するのか、それとも受け取り、言葉を返すのか。

その選択が、コミュニケーションの質を分けます。

まずは、「大丈夫です」と言いそうになったときに、一度立ち止まること。

そして、状況説明と感謝を添える。それだけで印象は大きく変わります。

ちょっとした気づかいのコツを身につけましょう。

川原礼子（かわはら・れいこ）

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。