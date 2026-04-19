健康診断で「血圧が高い」と言われたら、まず何をすればいいのでしょうか？

東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『 医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術 』をもとに解説します。

血圧が高い人が減塩しなければならない理由

食塩（塩化ナトリウム）を摂りすぎると血圧が上昇します。

高血圧は動脈硬化を引きおこし、やがて心筋梗塞や脳梗塞にいたります。

そこで減塩食がすすめられているわけです。

健康診断で血圧が高かった場合、食事指導で最初に言われるのが「塩分を減らしましょう」です。

日本人は1950年代までは1日平均15g以上の食塩を摂取していました。

その後「減塩」が推奨され、食事の欧風化もあり、徐々に摂取量が減り、2000年を過ぎた頃には約11〜12gになりました。

ではどこまで食塩を減らせばいいのでしょうか？

厚労省が示している現在の目標値は、男性7.5g未満、女性では6.5g未満で、高血圧や腎臓病がある人は6.0g未満です。

外国では6g未満を目標にしている国が多いようで、WHOは5g未満を推奨しています。

しかし和食の場合は、普通に作りながら食塩だけを6gに制限すると、味的にはちょっと淡泊で、食欲をそがれてしまう人も多いようです。

WHOが推奨する食塩5gは、日本人には現実的ではない気がします。

食塩摂取量と血圧との間には、ある程度の関連があります。

しかしこの関連は個人差が大きく、食塩をたくさん摂ると血圧が上がりやすい人と、あまり上がらない人とがいます。

日本人の場合は大まかに言って、食塩で血圧が上がりやすい人が約2割、あまり上がらない人が約8割です。

前者の人はしっかりと減塩生活を守る必要がありますし、減塩食の効果も大いにあります。

後者の8割の人も、減塩しなくてもいいという意味ではありません。

減塩は、後者の血圧にもある程度は効果がありますし、腎臓の負担を減らす等の体にいいことがいろいろあります。

どんな人にもやはり減塩はおすすめです。