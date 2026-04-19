マンU、クーニャの1点を守り抜きシーズンダブル達成！　チェルシーはリーグ戦4連敗…

先制はアウェイチーム👿



2人に囲まれながらもクロスを上げる

ブルーノ・フェルナンデス🇵🇹



シェシュコがスルーして

最後は #クーニャ がダイレクトでフィニッシュ⚽️



🏆 プレミアリーグ第33節

⚔️ チェルシー v マンチェスター・U

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