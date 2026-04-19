マンU、クーニャの1点を守り抜きシーズンダブル達成！ チェルシーはリーグ戦4連敗…
プレミアリーグ第33節が18日に行われ、チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。
ホームのチェルシーは前節のマンチェスター・シティ戦に敗戦し、リーグ戦3連敗を喫したほか、チャンピオンズリーグ（CL）出場圏の5位リヴァプールとの勝ち点差も「4」に広がった。ここで連敗を止めることはできるか。
対するマンチェスター・ユナイテッドは勝ち点「55」で3位につけているが、前節はリーズに敗戦し、リサンドロ・マルティネスもレッドカードを提示され退場となった。同様にハリー・マグワイアも出場停止となっており、マタイス・デ・リフトとレニー・ヨロも負傷で欠場とDF陣の離脱者が続出。この苦しい状況を乗り越えたいところだった。
序盤はチェルシーが優位に立つが、16分にアクシデントが発生。エステヴァンが負傷交代し、アレハンドロ・ガルナチョが途中出場する。その後、チェルシーが攻守にペースを掴んでいく。一方でマンチェスター・ユナイテッドはシュートの場面まで持ち運ぶことがなかなかできない。
それでも43分に均衡が崩れた。ブルーノ・フェルナンデスが敵陣ボックス右横から折り返しのクロスを送り、マテウス・クーニャが右足で合わせ、マンチェスター・ユナイテッドが先制に成功した。前半はこのままマンチェスター・ユナイテッドの1点リードで終わった。
後半に入ってからもチェルシーがボールを保持し、シュートを積極的に放っていくが、得点には至らない。対するマンチェスター・ユナイテッドは粘り強い守備で得点を許さないものの、攻撃面ではほぼシュートまで持ち込むことができない状況が続く。
その後も猛攻を仕掛けるチェルシー。しかし得点できないまま試合は終了し、マンチェスター・ユナイテッドが1−0でチェルシーに勝利し、リーグ戦3試合ぶりの白星を手にした。一方のチェルシーはリーグ戦4連敗を喫することとなった。
次節、チェルシーは21日にアウェイでブライトンと、マンチェスター・ユナイテッドは27日にホームでリヴァプールとそれぞれ対戦する。
【スコア】
チェルシー 0−1 マンチェスター・ユナイテッド
【得点者】
0−1 43分 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）
ホームのチェルシーは前節のマンチェスター・シティ戦に敗戦し、リーグ戦3連敗を喫したほか、チャンピオンズリーグ（CL）出場圏の5位リヴァプールとの勝ち点差も「4」に広がった。ここで連敗を止めることはできるか。
対するマンチェスター・ユナイテッドは勝ち点「55」で3位につけているが、前節はリーズに敗戦し、リサンドロ・マルティネスもレッドカードを提示され退場となった。同様にハリー・マグワイアも出場停止となっており、マタイス・デ・リフトとレニー・ヨロも負傷で欠場とDF陣の離脱者が続出。この苦しい状況を乗り越えたいところだった。
それでも43分に均衡が崩れた。ブルーノ・フェルナンデスが敵陣ボックス右横から折り返しのクロスを送り、マテウス・クーニャが右足で合わせ、マンチェスター・ユナイテッドが先制に成功した。前半はこのままマンチェスター・ユナイテッドの1点リードで終わった。
後半に入ってからもチェルシーがボールを保持し、シュートを積極的に放っていくが、得点には至らない。対するマンチェスター・ユナイテッドは粘り強い守備で得点を許さないものの、攻撃面ではほぼシュートまで持ち込むことができない状況が続く。
その後も猛攻を仕掛けるチェルシー。しかし得点できないまま試合は終了し、マンチェスター・ユナイテッドが1−0でチェルシーに勝利し、リーグ戦3試合ぶりの白星を手にした。一方のチェルシーはリーグ戦4連敗を喫することとなった。
次節、チェルシーは21日にアウェイでブライトンと、マンチェスター・ユナイテッドは27日にホームでリヴァプールとそれぞれ対戦する。
【スコア】
チェルシー 0−1 マンチェスター・ユナイテッド
【得点者】
0−1 43分 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）
【動画】B・フェルナンデスが18A目＆クーニャの先制弾！
先制はアウェイチーム👿— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年4月18日
2人に囲まれながらもクロスを上げる
ブルーノ・フェルナンデス🇵🇹
シェシュコがスルーして
最後は #クーニャ がダイレクトでフィニッシュ⚽️
🏆 プレミアリーグ第33節
⚔️ チェルシー v マンチェスター・U
📺 https://t.co/ToDl47S948 pic.twitter.com/6YMgNrwAAe