慣れない電車で不安だったけど、優しい大人が案内してくれて一安心――と、思いきや。

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

小学生の姉妹は、まさかのハプニングに見舞われてしまった。

愛知県在住の30代女性・Oさんが小学校4年生だったころの出来事だ。

＜Oさんからのおたより＞

小学4年生の時に、小学3年生の妹を連れて祖母の家に行くことになりました。

途中、乗り換えの電車がわからずスーツを着た男性に道を聞きました。

男性は親切に教えてくれて、電車に一緒に乗ってくれたのですが......。

「逆だ！！」

乗った電車は逆方向の電車だったようで、男性は扉が閉まる瞬間にそのことに気付き、「逆だ！！」と叫びました。

私は電車から飛び降りたのですが、その後すぐに扉が閉まってしまい、妹と男性だけ電車で行ってしまいました。

妹は泣きながら「お姉ちゃ〜ん！！」と叫んでいました。

見えなくなる直前に男性がジェスチャーで「次の駅で待ってる」と伝えてくれたので、次の駅で無事会うことができました(笑)

男性は「お詫びに」とジュースを買っていてくれて、私達に渡して去っていきましたが、お詫びをしないといけないのはこちらです。

あのときはありがとうございました。と伝えたいです。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）