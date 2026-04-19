◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神競馬場・ダート１８００メートル、良）

阪神競馬場で１８日に行われた第３１回アンタレスＳ・Ｇ３は１番人気のムルソー（坂井）が重賞初Ｖを飾った。

厚い信頼を坂井が手綱に乗せた。道中で先頭に立ったムルソーと４角手前でリードを広げにかかると直線では漆黒の馬体にムチを６発。それでも、最後まで余裕があった。１馬身半差で手にした初の重賞タイトルにも、息はほとんど乱れていなかった。「重賞を勝てるレベルの馬だなと思いましたし、自信を持って乗りました。リズムも非常に良く、道中の感じから、最後も切れるだろうと思っていました」とほほ笑んだ。

ようやくつかんだ。今まで唯一の重賞挑戦だった２４年ユニコーンＳは５着。その後は２勝クラス、３勝クラスで計１３馬身差をつけるなど高い資質を示しながらも、オープン昇格後もすぐに重賞には使わなかった。リステッドなどで４戦２勝、２着１回。地道に重賞への道を切り開き、しっかりと結果を出した。「現状でもすごくいい馬ですけど、まだ良くなりそうです」

そう満足そうに振り返る鞍上の手綱さばきが導いた勝利は、池江厩舎にとっても大きな一勝だ。これで現役最多を更新する重賞９９勝目。１４年の根岸Ｓ（ゴールスキー）以来、１２年ぶりの砂重賞制覇で大台に王手をかけた。「これからのダートの重賞戦線で頑張れる馬だと思います」。世界のダート王フォーエバーヤングの背中を知る坂井の太鼓判が心強い。名門厩舎に新たに加わった重賞ホースが、ダート界を盛り上げる。（松ケ下 純平）

◆ムルソー 父レイデオロ、母ラユロット（父エンパイアメーカー）。栗東・池江泰寿厩舎所属の牡５歳。北海道浦河町・辻牧場の生産。通算１１戦７勝。総獲得賞金は１億４７７１万８０００円。重賞初勝利。馬主は長谷川祐司氏。