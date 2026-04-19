巨人・井上温大投手（２４）が２勝目を懸けて１９日のヤクルト戦（神宮）に先発する。登板前日の１８日は敵地で調整。２週連続の対戦に向け「サンタナ選手とオスナ選手に結構打たれているので、そこをどう抑えるかを考えて投げていこうと思う」と警戒を強めた。

ヤクルト戦は通算７登板で０勝４敗。１２日の同戦（東京Ｄ）も６回７奪三振２失点の力投実らず黒星を喫している。「（前回）８本もヒットを打たれているので。元々強力だなと思ってましたけど、改めて打線のつながりもいいなと。（神宮は）ホームランが出やすい。単打はＯＫとか割り切りを持って投げるのが大切」とリベンジを誓った。

今週は則本、田中将、ウィットリーら先発陣が好投。「皆いいピッチングをしている。それに負けないよう投げたい」と表情を引き締めた。７年目の今季はここまで２試合で１勝１敗、防御率２・０８。２登板連続クオリティースタート（６回以上自責３以下）を果たすなどゲームメイク力が光る。対ヤクルトについて「勝ってないな、とは思ってます」と初勝利に燃える左腕。本塁を踏ませない覚悟でツバメ退治に挑む。