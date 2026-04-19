【ＧＩＦＴ 第2話】伍鉄ら、車いす生活送る圭二郎の自宅へ
【モデルプレス＝2026/04/19】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の第2話が、19日に放送される。
【写真】35歳イケメン俳優、車いすラグビー選手熱演
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
「ブルズを日本一にする」という超難問に嬉々として取り組む宇宙物理学者の伍鉄（堤真一）は、チームにある提案する。真剣に練習する涼（山田裕貴）たち「マジ派」と、レクリエーション感覚で楽しみたい坂東（越山敬達）たち「レク派」で対戦し、伍鉄が「レク派」を勝たせたら自身がサブコーチに就任するというものだ。選手たちを天文の世界に見立てて作戦を練る伍鉄に、記者の人香（有村架純）も興味を抱く。
その頃、涼はシャークヘッドの国見（安田顕）から引き抜きの誘いがあり、心が揺れる。強豪のシャークに移れば世界で戦える可能性があるが、涼は国見に強いわだかまりを持っていた。
一方、伍鉄はコーチの日野（吉瀬美智子）に同行して、車いす生活を送る圭二郎（本田響矢）の自宅へ。父・礼二（岡安泰樹）と母・美雪（今藤洋子）から圭二郎をブルズに入れてほしいと頼まれるが、伍鉄は両親の問題点を鋭く指摘し…。
（modelpress編集部）
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◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
◆「ＧＩＦＴ」第2話あらすじ
「ブルズを日本一にする」という超難問に嬉々として取り組む宇宙物理学者の伍鉄（堤真一）は、チームにある提案する。真剣に練習する涼（山田裕貴）たち「マジ派」と、レクリエーション感覚で楽しみたい坂東（越山敬達）たち「レク派」で対戦し、伍鉄が「レク派」を勝たせたら自身がサブコーチに就任するというものだ。選手たちを天文の世界に見立てて作戦を練る伍鉄に、記者の人香（有村架純）も興味を抱く。
その頃、涼はシャークヘッドの国見（安田顕）から引き抜きの誘いがあり、心が揺れる。強豪のシャークに移れば世界で戦える可能性があるが、涼は国見に強いわだかまりを持っていた。
一方、伍鉄はコーチの日野（吉瀬美智子）に同行して、車いす生活を送る圭二郎（本田響矢）の自宅へ。父・礼二（岡安泰樹）と母・美雪（今藤洋子）から圭二郎をブルズに入れてほしいと頼まれるが、伍鉄は両親の問題点を鋭く指摘し…。
（modelpress編集部）
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