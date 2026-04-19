ものまね界のレジェンドが、令和のものまね芸人にまさかの嫉妬!? “似せる”ではなく“ぼかす”という発想に、スタジオも思わず唸った。

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ベテランものまね芸人であるホリが、「思わず嫉妬した令和のものまね芸人」としてまず名前を挙げたのはモリタク！。

ホリはモリタク！の「虫取り網を被ると丁度いい京本政樹」のネタを絶賛。ウィークポイントをカバーするために編み出した「虫取り網を被る」という手法に「かなり秀逸」と舌を巻き、「どの角度からもやっていける斬新さがある」と評価した。

モリタク！本人も「“伸び悩み顔まね”を、ボカしていくと丁度いい」と語りつつ、「僕自身もボヤッと見えてるんで、あんま怖くない」とメリットを明かす。

続けて「ボカすと丁度いいSnow Man宮舘涼太」を披露すると、スタジオのかまいたちも大笑い。山内健司は「めっちゃ似てるやん！」と驚きの声をあげた。

濱家隆一も「発想がすごいっすね」と感心。モリタク！の“発明”にスタジオは称賛の声で溢れていた。

なお、モリタク！を含めたホリが嫉妬した令和ものまね芸人の全容は「これ余談なんですけど・・・」4月15日放送回で明かされた。番組ではこのほか、憑依型ともいわれる原口あきまさの即興ものまねに出演者たちが圧倒される一幕も…。

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