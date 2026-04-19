【「ヨルムンガンド」】 既刊11巻

「ヨルムンガンド」1巻

2026年4月19日、高橋慶太郎氏のマンガ「ヨルムンガンド」が連載開始20周年を迎える。

本作は硝煙がくすぶる戦場と謀略渦巻く武器商人の世界を舞台としたガンアクションマンガ。「サンデーGX」2006年5月号から2012年2月号にかけて連載され、2012年にはTVアニメ化も果たした。

現在、特設サイト「Koko's MilitaryMart」が期間限定で再稼働しているほか、アニバーサリー企画も進行中だ。

今回はそんな本作を“今こそ読み直されるべき名作マンガ”として取り上げ、その魅力や見どころについて詳細に語っていきたい。

「ヨルムンガンド」はどんな物語？ シリアスとコミカルを織り交ぜた独特の空気感

主人公のヨナは、両親を戦闘兵器によって殺された元少年兵。武器を使う人間もそれを売りさばく人間も憎んでいたが、とある理由から若い武器商人のココ・ヘクマティアルと旅をすることになる。

ココは中東諸国にヨーロッパ、アフリカ、アジアと世界を股にかけて兵器の売買を行なうのだが、当然それを快く思わない者も多い。凶悪な殺し屋や軍の秘密部隊に襲われたり、CIAの捜査官に付け狙われたりと、その旅路はまさに波乱万丈だ。

ミステリアスな武器商人、ココ・ヘクマティアル

ココの私設部隊には元デルタフォースに元警察、元イタリアンマフィアと多様な出自を持った人物が集まっており、その道の精鋭ばかり。ヨナはそんな仲間たちとの絆を深めながら、戦いの日々を送っていくが、その裏で全世界を巻き込むような壮大な計画が浮かび上がってくる……。

個性豊かなココの私設部隊

武器商人を主役としているだけあって、作中には実在の兵器が多数登場。また世界情勢についての描写もリアルで、戦場の悲惨な光景が容赦なく描き出されていく。しかしシリアス一辺倒というわけではなく、作品全体の雰囲気はどちらかといえばゆるめ。登場人物のほとんどは個性豊かな変人で、小気味いい掛け合いが繰り広げられる。すなわち“殺伐とした世界なのにコミカルなノリ”という独特の空気感が、本作の大きな特徴だ。

唯一無二のキャラクター設定！ 猛者ばかりの仲間たちにクセが強すぎる殺し屋……

本作の見どころを語る上で、個性豊かなキャラクターたちの存在は外せない。たとえばココは主人公の1人でありながら、謎に満ちたキャラ設定となっている。

普段はにこやかな笑顔を浮かべていて、仲間たちの誰よりも感情表現が豊か。困ったことがあるとその場でゴロゴロと転がり始めるなど、子どものようなところもある。ただしその陽気さはある種の仮面でしかなく、冷酷な素顔を秘めているのだった。

その一方で商談の場に臨んだ際には、したたかなプロの武器商人としての顔に切り替わり、どれほど凶悪な相手であっても物怖じする気配すら見せない。また相手が取引のルールを逸脱した場合には、非情な行動をとることも。さらに物語が進むにつれて、美しくも凶暴な“怪物”としての本性が浮かび上がってくる。

金銭の代わりにドラッグを持ってきた取引相手には容赦なく制裁

そんなココが率いる私設部隊のメンバーたちもクセ者ぞろい。仲間から“アネゴ”と慕われるバルメは、元フィンランド緊急展開部隊（FRDF）の女性軍人。ナイフの扱いにかけては右に出る者がいないほどの達人で、ことあるごとにド派手な近接戦闘シーンを披露してくれる。その一方、ココに対して熱烈な愛情を寄せているのも特徴で、抱きつかれただけで鼻血を出すこともあるほどだ。

ココを心酔する凄腕の元フィンランド軍人・バルメ

隻眼のハンデを一切感じさせない強さ

またレームは部隊のリーダー的な立ち位置で、元デルタフォースの猛者。戦場でもつねに余裕たっぷりな態度で、酸いも甘いも嚙み分けてきた“いぶし銀”的なカッコ良さがある。対照的に元イタリア軍少尉のアールは、スタイリッシュな振る舞いのキザ男。普段は軽薄な言動をとっているが、実はほかの仲間には一切知られていない秘密をもつ。

部隊を引っ張るダンディな男・レーム

キザな笑顔の裏に秘密を隠しもつ元イタリア軍兵士・アール

さらに敵として登場するキャラクターたちも魅力的だ。たとえば単行本6巻でココたちが対峙したのは、レストラン経営の夢を語る3人組の殺し屋。気だるげな態度のリーダー・ドミニク、ワイヤーカッターで死体を“ちょん切る”癖がある覆面姿の大男・グレゴワール、剃刀を束ねたようなネックレスをした奇天烈少女・リリアーヌと、あまりにもクセが強い面々だった。

一風変わった殺し屋トリオ

ほかにも銃撃戦を芸術と考える殺し屋・オーケストラ、“魔女”として恐れられるCIA職員・ヘックス、日本唯一のスパイマスターとして名を馳せた軍人・日野木陽介、欠番だった9つ目のシールズチーム「ナイト・ナイン」など、強烈な逸話をもった敵たちが登場する。

妖艶な“魔女”ヘックス

大切なのは仲間との連携！ “誰も無双しない”というリアリティ

ほかのマンガにはあまりない戦闘シーンの描き方も、見どころの1つと言えるだろう。本作では個人が無双するのではなく、部隊のメンバーがそれぞれの技能や特殊スキルを組み合わせることでミッションを達成していく。

たとえば単行本2巻に収録されている殺し屋・オーケストラとの戦いは、ココ率いる部隊の強みが存分に発揮されたエピソードだ。

オーケストラは強力な銃火器の数々を所持しており、車には重機関銃を搭載していた。そこでココを護衛する車に並走しながら、おびただしい数の銃弾で横なぎにしようとする。しかしそこで、元イタリアンマフィアの運転手・ウゴがファインプレーを披露。咄嗟の機転で、道端の車止めにあえて車を衝突させることで車体を浮かせ、掃射をくぐり抜けてみせたのだ。

驚異的なウゴの運転技術

さらにその後には、元警察官で狙撃スキルに長けたルツが900メートルの遠距離射撃を成功させる場面もあり、見事にココを守り抜いた。

また、ココも守られるばかりではなく、時には“後方支援”によって戦局を左右することも。単行本10巻でココたちが対峙した部隊「ナイト・ナイン」は、元デルタフォースの猛者・レームが「今まで見た中で最強」と語るほどの戦力をもっていた。厳しい戦況に追い込まれ、ルツも負傷するなか、ココは無人機を手配し、上空で戦場の情報を収集していた敵の無人機を撃ち落とすのだった。

傑作エピソード「滅びの丘」……エンタメ精神あふれるバトルと深いテーマの両立

作中で描かれるエピソードの1つひとつに、短編のような読みごたえがあるのも本作の面白さだ。そのなかでも単行本6巻に収録されたバルメの復讐譚は、出色の出来だと感じられる。

バルメはかつて国連平和維持軍として派遣されたアフリカの戦場で、陳国明（チェン・グオメン）という男に部下を全員殺された過去をもつ。そしてその男のことを深く恨んでおり、ココの部下になった後もひそかに消息を探っていた。

ついに陳の行方を突き止めたバルメは、夜中に部隊から抜け出し、たった1人で陳がいる工場に襲撃。2本のナイフによって、武装した兵士たちをバッタバッタとなぎ倒していく様子は、まるで映画「ジョン・ウィック」か「キル・ビル」さながらの大立ち回りだ。途中で駆け付けたヨナのサポートもありつつ、最終的にバルメは因縁の男と対峙し、一騎打ちを始める……。

工場に単騎突入し、次々と兵士をなぎ倒していくバルメ

とはいえ、同エピソードはここでは終わらない。陳を始末した直後、彼のことを強く慕っていた部下のカレン・ロウがバルメに襲い掛かり、壮絶な展開が繰り広げられる。

読む者の心を打つカレン・ロウの慟哭

すなわちこの話で描かれているのは、たんに爽快感のあるバトルではない。むしろ空虚な戦いを通して、「復讐の連鎖をいかに止めるのか」というテーマが掘り下げられている。戦うことを美化するのではなく、その意味を問い直そうとする真摯な姿勢があるからこそ、読み応えのある物語となっているのだ。

今読むとなおさら面白い？ 2026年の現代に通じる“平和への祈り”

本作は連載20周年を迎えた今も、まったく古びていない。それどころか「2026年の今こそ読むべき」と言いたくなる内容となっている。というのも作品の中核に、現代の殺伐とした世界情勢に刺さるようなメッセージ性が埋め込まれているからだ。

ココは武器商人ではあるが、武器を売買する目的について「世界平和のため」とうそぶく。そして水面下で天才科学者の“ドクター・マイアミ”こと天田南博士と共に、「ヨルムンガンド計画」なるものを進めている。彼女たちが目論んでいるのは、一言でいえば強制的な世界平和だ。

長年の相棒、ココと天田南博士

とはいえココは、人と人が争うための道具をばら撒いている張本人であり、“正義”の側にある存在では決してない。そして「ヨルムンガンド計画」も綺麗ごとではなく、大いなるリスクを含んでおり、ヨナは計画の全貌を知らされた際に激しい反発を示すのだった。

「ヨルムンガンド計画」をめぐって衝突する2人

驚くべきは、本作が武器商人を主役とした物語でありながら、本気で世界平和の可能性について考えようとしていることだ。「世界平和なんて夢物語だ」という露悪的な態度に逃げることはたやすいし、誰にでもできるだろう。しかし作者は世界の残酷さと向き合った上で、あえてある種の夢物語をクライマックスに提示してみせている。ここには尋常ならざる覚悟と共に、真摯な“世界平和への祈り”が織り込まれているのではないだろうか。

また“共生の可能性”というテーマにも、本作の現代性を見い出せるだろう。ココの部隊はかたい結束で結ばれているが、そこにあるつながりは国籍でも民族でもない。彼らはただ濃密な日々を一緒に過ごしただけの関係性だ。そんなチームが世界から争いをなくすための計画に王手をかける……というのが、なによりも感動的だと感じられる。

やや余談かもしれないが、奇しくも現在大ヒットしているマンガ『呪術廻戦』のスピンオフ作品『呪術廻戦≡（モジュロ）』では、まさに「世界平和への祈り」と「共生の可能性」という2つのテーマが正面から扱われていた。この時代を超えたシンクロニシティに、あらためて「ヨルムンガンド」の現代性を読み取らざるを得ない。

ココとの旅路を通して成長する元少年兵・ヨナ

個性的なキャラクターにド派手なガンアクション、壮大な伏線回収と、さまざまなエンタメ要素の組み合わせで出来ている「ヨルムンガンド」。さらに作中には、現代を生きる読者にとって切実なテーマも盛り込まれている。単行本は全11巻とコンパクトなボリュームで完結しているので、ぜひまとめ読みして濃密な読書体験を味わってほしい。

(C)高橋慶太郎／小学館