開催：2026.4.19

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 4 - 2 [メッツ]

MLBの試合が19日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとメッツが対戦した。

カブスの先発投手はジェームソン・タイヨン、対するメッツの先発投手はフレディ・ペラルタで試合は開始した。

2回表、7番 マーク・ビエントス 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでメッツ得点 CHC 0-1 NYM

2回裏、4番 イアン・ハップ 6球目を打ってセンターへのホームランでカブス得点 CHC 1-1 NYM

6回裏、6番 カーソン・ケリー 初球を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでカブス得点 CHC 4-1 NYM

8回表、6番 フランシスコ・アルバレス 2球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドが悪送球でメッツ得点 CHC 4-2 NYM

試合は4対2でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのジェームソン・タイヨンで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はメッツのフレディ・ペラルタで、ここまで1勝2敗0S。カブスのシルバーにセーブがつき、1勝2敗1Sとなっている。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で2打数、0安打、0打点、打率は.267となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-19 05:58:07 更新