京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小学校5年（失踪当時）の安達結希さん（11）の捜索は遺体で見つかる最悪の結果となったが、その3日後、死体遺棄容疑で父親の優季容疑者（37）が逮捕される急展開となった。優季容疑者は「間違いありません」と容疑を認め、殺害についても「首を絞めつけて殺した」という趣旨の供述をしているとも報じられている。京都府警は捜査本部を設置し、殺人容疑での再逮捕を視野に捜査を進めている。（事件ジャーナリスト 戸田一法）

不可解な点が残る犯行の経緯

本稿に入る前に、結希さんに哀悼の意を捧げ、心から御冥福をお祈りしたい。

優季容疑者の逮捕容疑は（結希さんが行方不明になった）3月23日朝ごろから（遺体が発見された）4月13日午後4時45分ごろまでの間、遺体を南丹市内の複数の場所に隠した後、発見場所の山林に遺棄したとされる。

この逮捕容疑や府警が記者会見で明らかにした内容は、さまざまなことを示唆している。「3月23日朝ごろ」は優季容疑者が通報した際に説明した「学校近くに送り届けた」とされる時間帯だ。ただ実際には登校しておらず、朝までの生存が確認されている。供述内容が事実である場合、犯行は通報した正午ごろまでの間だった可能性があるとみられる。

そして「複数の場所に隠した後」は捜索が始まり、遺体が見つからないように何回かにわたって移動させていたことを示す。ただ不可解な点もある。事件の発覚を遅らせる意図は垣間見えるが、なぜ捜索の過程で通学用リュックやスニーカーが見つかるような場所に残していたのか。

捜査の攪乱（かくらん）、もしくは時間稼ぎを狙った可能性はあるが、結果として捜査を混乱させる効果は限定的だった。むしろ「近くにいる可能性」を印象付け、捜索に加わった人たちに「何としても見つけ出すぞ」と士気を高める結果になっている。

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