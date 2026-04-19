プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第3節 メヘレンとアンデルレヒトの試合が、4月19日03:45にAFASスタディオンにて行われた。

メヘレンはバウケ・ブルスマ（FW）、ベニト・ラマン（FW）、マイロン・ファンブレデローデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはトリスタン・ドグレフ（MF）、トルガン・アザール（MF）、マリオ・ストロイケンス（MF）らが先発に名を連ねた。

21分、アンデルレヒトが選手交代を行う。マリオ・ストロイケンス（MF）からヤリ・フェルスハーレン（MF）に交代した。

33分、メヘレンが選手交代を行う。ベニト・ラマン（FW）に代わりビル・アントニオ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+8分に試合が動く。メヘレンのバウケ・ブルスマ（FW）がゴールを決めてメヘレンが先制。

ここで前半が終了。1-0とメヘレンがリードしてハーフタイムを迎えた。

アンデルレヒトは後半の頭から選手交代。マルコ・カナ（MF）からキリアン・サーデラ（DF）に交代した。

60分、アンデルレヒトは同時に2人を交代。コバ・ダコスタ（FW）、トルガン・アザール（MF）に代わりアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）、ミハイロ・チェトコビッチ（FW）がピッチに入る。

その直後の62分アンデルレヒトが同点に追いつく。ミハイロ・チェトコビッチ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに71分アンデルレヒトが逆転。ルートビッヒ・アウグスティンソン（DF）のアシストからアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アンデルレヒトが1-2で勝利した。

なお、メヘレンは14分にトミー・セントイアゴ（DF）、41分にビル・アントニオ（FW）、70分にケリム・ムラブティ（FW）、90+1分にホセ・マルティネス（DF）に、またアンデルレヒトは22分にアリ・マーマール（DF）、39分にコバ・ダコスタ（FW）、44分にネイサン・サリバ（MF）、45+1分にエンリック・ヤンサナ（MF）、73分にムサ・ディアッラ（DF）、83分にミハイロ・チェトコビッチ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-19 06:01:09 更新