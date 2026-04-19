「経営の神様」と呼ばれ、京セラとKDDIという2つの大企業を創業し、JAL（日本航空）を奇跡的に再建した稲盛和夫氏。その経営哲学「稲盛フィロソフィー」は、今も多くの経営者にとっての聖典であり続けている。「熱烈中華食堂 日高屋」の創業者である神田正会長もまた、稲盛氏の哲学に共感する経営者の一人だ。従業員に自ら保有する株式を贈与するなど「分かち合う資本主義」を実践する。そんな神田会長と稲盛氏の衝撃的な出会いとは――。ハイデイ日高創業者の神田正会長に取材した。（取材・構成／小倉健一）

「どっかの親父が偉そうに」

衝撃の出会い

私は、生前の稲盛和夫さんと直接お会いした経験があります。一度だけではなく、何度かお会いして、一緒にお酒を飲んだこともあります。

最初の出会いは、私がまだ若く、店が10軒ぐらいの頃でした。知り合いの経営者に誘われて、ある経営塾（盛和塾）に参加したのです。

そこで塾長だと紹介されたのが、稲盛さんでした。でも、私は当時、稲盛さんのことをまったく知りませんでした。業界も違います。「どっかの親父（おやじ）が偉そうにしているな」と、それぐらいにしか思っていませんでした。後で稲盛さんの来歴を聞いてびっくりしましたが（笑）。

その塾で、私が事例発表をする機会をいただきました。私はもう、夢中で話しました。「将来、株式を公開したいんだ」と。

発表が終わると、司会者が「塾長のコメントをお願いします」と言ったら、稲盛さんが私をじっと見て、一番にこう言ったのです。

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