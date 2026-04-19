「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

唯一の重賞２勝馬で共同通信杯の覇者リアライズシリウスの手塚貴久調教師を直撃した。

−決戦前日のメニューと気配は。

「坂路１本（４Ｆ６３秒０ー１４秒５）だけ。順調です。雰囲気もいい。落ち着いているし、何も問題ない」

−改めて、７枠１５番をどう見る。

「１５番なりの競馬をすればいいんじゃないかな。今回まではゲートは先入れになるので、奇数と偶数も関係ないですしね。もう先入れじゃなくても大丈夫だと思うけど」

−デビュー当初はゲート入りを嫌がる面もあった。

「ゲート練習は毎週やっているので、もう大丈夫。２歳の頃は嫌がる面を見せていたけど、練習すれば納得してくれた」

−普段の性格は。

「おとなしいですよ。何か悪さをすることもない。ゲート入りを納得してくれたように、我の強いところもないですね」

−どんな形のレースをイメージしているか。

「馬込みで、もまれるのだけが嫌だったけど、今回の枠ならもまれる心配もない。それは良かった」

−戦法は主戦の津村騎手に任せる、と。

「普段からずっと話しているし、こちらから何か言うことはない。彼も色々と考えているだろうしね。直前に雨でも降れば話は別だけど、幸い良馬場でやれそうだから」

−２３年ソールオリエンス（１着）、２５年マスカレードボール（３着）は差して好走。今年は先行策をイメージ？

「それは分からないよ。差す練習もしているんだから（笑）」