◇パ・リーグ ソフトバンク7ｰ0オリックス（2026年4月18日 みずほペイペイ）

ソフトバンクの柳田が4打数3安打2打点の活躍で勝利に貢献した。

「4番・左翼」でスタメン出場し、初回2死一塁でオリックスの先発・九里から右翼線へ二塁打を放ちチャンスメーク。2死満塁での柳町の左前打で二塁から生還した。2―0の7回2死満塁では2番手・ペルドモの初球のチェンジアップを捉えて2点中前打。「終盤に大きい追加点を取ることができて良かった」とうなずき、小久保監督は「今日は柳田のヒットが全て。後はおまけです」とリードを広げた貴重なタイムリーを称えた。

16日の楽天戦（北九州）でも初回の3号3ランを含む2安打4打点の活躍でチームを勝利へ導いていた。前日17日のオリックス戦は休養したことで状態はさらにアップ。「見え方というか、感覚が良い。良い感じ」と機嫌良く話した。

3回にも右前打を放ち、今季初の猛打賞と暴れ「うれしい」と語った。打撃好調の要因は「ちょっと分からない。分かったら苦労しない」と話したが、調子の良さは結果が物語っている。 （昼間 里紗）