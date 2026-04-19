◇パ・リーグ ソフトバンク7―0オリックス（2026年4月18日 みずほペイペイ）

ソフトバンクの上沢直之投手（32）が18日、オリックス戦で9回1死まで無安打に抑える快投を披露した。西川に中前打を浴びて降板し、ノーヒットノーランの偉業は逃したが、134球の気迫あふれる投球で2勝目をマーク。終盤でも球威が落ちなかった直球、多彩な変化球で9三振を奪い、昨季から続く自身の連勝を8に伸ばした。同率で並んでいたライバルを封じ込め、チームの首位陥落の危機も救った。

本拠地のボルテージが高まっていく。1球ごとに拍手と歓声が湧き起こる。9回1死、上沢が投じた134球目。西川に中前に運ばれ初安打を許すと思わず苦笑いした。

「凄く楽しかったですね。悔しさはありません。球場の雰囲気もいつもと違い、ファンの皆さんも楽しんでいるなと思ってうれしかったですね」

8回1/3を投げて1安打無失点9奪三振。快挙達成はならなかったが、負ければチームが首位陥落となる一戦で会心の投球だった。お立ち台では「あそこで打たれるところが僕らしいなと思いました」と、爽やかな笑顔を見せた。

9回でも150キロを計測した力強い直球に多彩な変化球を交えてオリックス打線を封じた。追い込むと決め球のフォークがさえ渡った。7回7安打2失点で今季初勝利を挙げた11日の日本ハム戦からの1週間で精度アップに着手。投球フォームにおける胸部の動かし方を意識して、落差、変化の修正を図っていた。

2回は3つのアウトを全て空振り三振で奪った。太田、森友をフォークで連続三振。味方の失策があったが、最後はシーモアをフォークで追い込んでからの高めの直球で空を切らせた。取り組んできたことがはまり「結構、今日は僕の好きな落ち方でした」と手応えを口にした。

自身2連勝で防御率1・27と安定感あふれる投球が光る。小久保監督は「今年のホークスで本当の軸で回ってもらうピッチャーになってますね」と最敬礼だ。「来週は中6日の予定をしているので複雑な心境でしたけど、彼もヒットを打たれるまでいくということだったのでね。あそこまで来たら見届けたかったですけどね」と振り返った。

1イニングでも長くマウンドに立ち続けたい思いが強く、大記録を逃すも「球数がかさんでも出力が落ちないというアピールになったのかなと思います」と前向きに語った。そこには大黒柱の風格が漂っていた。 （木下 大一）