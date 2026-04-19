ヤクルト４―３巨人（セ・リーグ＝１８日）――ヤクルトがサヨナラ勝ち。

九回に丸山和の適時二塁打で追いつき、長岡が勝ち越し打を放った。巨人は中盤までのリードを救援陣が守れず、連勝は３で止まった。

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１点リードの九回、抑えのマルティネスが３安打を集められ、巨人は今季初のサヨナラ負け。連勝が３で止まった阿部監督は「長いシーズンだしこういうこともある。スワローズの勢いが勝った」と話した。敗戦の中で光ったのは、指揮官の助言でこの日から新打法を試した佐々木が３安打と結果を出したことだ。

１番で起用され、初回に奥川から左中間へ二塁打を放つと、三回には左越えに２号ソロ。「（本塁打は）まっすぐをコースに逆らわずに強くスイングできた」。五回にも中前打で出塁し、三塁打が出れば、サイクル安打達成の活躍だった。

２試合連続でリードオフマンを務めたが、前日とは打席のシルエットが明らかに違った。ヘルメットより上でバットを寝かすように構えていたグリップ位置が、左肩の前でバットを立てるような構えに変わった。

固め打ちに導いた助言はプレーボールの２時間前。試合前の打撃練習で、阿部監督から身ぶり手ぶりの実演指導を受けた。最近は上からたたきつけて弱い打球が多いと指摘され、「もっとレベルスイングで振るんだと教えられた」（佐々木）。バットを立てたのは、頭上に掲げていたグリップを、より低い位置で構えるため。教え通りのレベルスイングで強い打球を打ち返し、「（球に）力が伝わっていた」と感謝した。

もとより、阿部監督が、スイングスピードは外国人選手並みと潜在能力を高く評価する左打者。まだ試行錯誤を重ねている段階だが、「結果が全て。いい感じだと思う」とうなずいた。一発長打の魅力も備えた１番がはまれば、打線はいっそう活気づく。（佐野司）