きょう19日（日）は近畿から北海道にかけてを中心におおむね晴れて、お出かけ日和や洗濯日和になるでしょう。日ざしは力強くなってきていますので、紫外線対策や、初夏のような暑さへの対策を心がけた方がよさそうです。

■沖縄・九州・中国・四国は断続的に雨

きょう19日（日）は高気圧に覆われて、近畿から北海道では朝からおおむね晴れる見込みです。一方、低気圧が近づく沖縄や九州は朝から雨が降ったりやんだりでしょう。中国・四国も午後はにわか雨がありそうです。

■昼間はもう意識的に水分補給を心がけて

最高気温は、西日本から東北付近にかけても23℃前後の予想です。仙台は23℃で6月中旬並み、東京都心は24℃で5月中旬並みでしょう。名古屋や大阪などは25℃以上の夏日になりそうです。昼間は風通しのよい服装で、意識的に水分補給を行った方がいいでしょう。

【きょう19日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：15℃ 釧路：15℃

青森 ：19℃ 盛岡：22℃

仙台 ：23℃ 新潟：18℃

長野 ：24℃ 金沢：21℃

名古屋：25℃ 東京：24℃

大阪 ：26℃ 岡山：23℃

広島 ：23℃ 松江：21℃

高知 ：23℃ 福岡：20℃

鹿児島：22℃ 那覇：26℃

■見通し悪化するほどの黄砂飛来か

あす20日（月）も多くの所で晴れるでしょう。あさって21日（火）は関東から九州で晴れ間がありますが、22日（水）ごろにかけて広範囲に大量の黄砂が飛来するおそれがあります。洗濯物の外干しはきょう19日（日）、またはあす20日（月）のうちに済ませた方がよさそうです。

今回の黄砂は視界が悪化するほどの濃度となるおそれがあります。車の運転にご注意ください。航空機の離着陸に影響が出ることも考えられるため、最新の交通情報にも気をつけた方がいいでしょう。また、吸い込まないようにマスクを着用した方がよさそうです。