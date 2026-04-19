「また白髪、、」→ こう染めればいいのか！【40・50代】がこなれる「白髪ぼかしヘア」

鏡を見るたびに目に入る白髪に気分が沈んでしまうなら、ハイライトを活用した「白髪ぼかし」に挑戦してみて。ベースカラーに明るい筋をなじませることで、伸びてきた白髪が目立ちにくくなり、シャレ感アップも狙えそう。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の悩みに寄り添いながらオシャレを楽しめる白髪ぼかしヘアをご紹介します。

軽やかなベージュのレイヤーボブ

トップの毛先をワンカールさせ、ベースはプツッとしたラインを残して外ハネにしたスタイルです。ベースのベージュに近い色味をトーンアップさせたような極細ハイライトを、全体に散らして白髪をなじませています。明るい筋が重なり合うことで、立体感と上品な抜け感が加わります。

グレージュのくびれボブに、ハイライトで奥行きを

艶やかなグレージュをベースに、ナチュラルなハイライトを忍ばせたレイヤーボブです。トップは毛束を揺らすようにふんわりさせ、ベースはくびれを作ってから外ハネに整えています。透明感のある配色が髪に美しい奥行きをもたらし、立体的なシルエットに仕上がりました。

光を反射して艶めく、ブラウンのロブウェーブ

柔らかなウェーブを似合わせた、艶やかなブラウンカラーのロブスタイル。ベースに細かくハイライトを仕込んでおくことで、光が反射したときに繊細で美しい表情を見せてくれます。はっきりとした筋が見えなくても白髪をカモフラージュしやすく、自然な毛束感を出したい人にフィットしそうです。

コントラストで魅せる、くすみブラウンのウェーブスタイル

落ち着いたくすみブラウンのベースに、明るめのベージュ系ハイライトを効かせたウェーブスタイル。根元を中心に明るい筋を効果的に配置することで、新しく伸びてきた白髪を上手にぼかせそうです。くっきりとしたコントラストがアクセントになり、華やかな雰囲気に。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_osaka.design様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里