「旦那が勝手に犬連れてきた」野良犬に予防接種も済ませた“事後報告”に困惑する妻「一言相談してよ」に反響

ペットを家族に迎えるのは、お金も手間もかかる大きな決断だ。だからこそ家族全員の同意が不可欠だが、もし夫や妻がなんの相談もなく犬を連れて帰ってきたら、どうだろう。

ガールズちゃんねるに4月中旬、「旦那が勝手に犬連れてきたんだけど…」というトピックのコメント欄が立った。トピ主は夫婦2人暮らしの女性。夫の思いがけない行動に困惑している。

「この前、旦那がいきなり犬を連れて帰ってきました」

夫は取引先に迷い込んだ野良犬をかわいそうに思い、連れ帰ってきたという。犬を保護した行動自体はいいことだが、妻がモヤモヤしているのには理由があった。（文：篠原みつき）

「いや、その前に一言相談してよ…」 外堀を埋められた妻のモヤモヤ

夫が連れてきた野良犬は、ただ連れ帰ってきただけではなかった。

「狂犬病の予防接種や登録ももう済ませてきていて完全に事後報告でした」

なんと勝手に手続きを進め、外堀を完全に埋めた状態での報告だったのだ。トピ主は「いや、その前に一言相談してよ…」と思ったのが本音だと語る。

「犬は嫌いじゃないし普通に可愛いんですが、こういう大きなことを勝手に決められるのはちょっとモヤモヤします」

命を預かる重大な決断を、家族に無断で進められたことへの不満はもっともだ。トピ主は「皆さんならこのまま受け入れますか？ それともちゃんと話し合いますか？」と意見を求めた。

「ワンちゃんは家族になるのに、何の相談もないのはおかしい」

トピックのコメント欄では「優しい旦那」「命を助けたならよしとする」と夫を称賛する声もあったが、圧倒的に多かったのは事前の相談がなかったことへの厳しい批判だ。

「ワンちゃんは家族になるのに、何の相談もないのはおかしい」

「これをなあなあで受け入れたら、他の大事なことも事後報告にされるよ」

また、「結局主さんがすることになりそう」と現実的な世話の大変さを指摘する声や、「迷子犬の可能性」も示唆して手続きに疑問を投げかけるツッコミも相次いだ。

これを受け、トピ主は後日、夫が保健所への連絡など最低限の手続きはしていたこと、犬は豆柴風のミックスで可愛いことを明かした。しかし「それなら尚更『なんで一言もなかったの？』って気持ちが強くて…」とし、今後についてちゃんと話し合う決意を固めたようだ。

目の前の命を救おうとした夫の行動力自体は決して悪いものではない。しかし「やってしまえば受け入れるしかないだろう」という強行突破はパートナーからの信用を損ないかねない。

今後は、毎日の散歩や金銭的負担といった現実的な問題をクリアにしておく必要がある。犬の可愛さにほだされつつも、お世話の分担についてしっかりと話し合うことが、これから始まる「3人」での生活を幸せにする第一歩ではないだろうか。

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