◆第２８回中山グランドＪ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場・障害芝４２６０メートル、良）

第２８回中山グランドＪ・ＪＧ１は１８日、中山競馬場の障害芝４２６０メートルで１０頭で争われ、エコロデュエル（草野）が史上５頭目の連覇を達成。圧倒的１番人気に応え、オジュウチョウサン以来のＪＧ１・３勝目をマークし、王者の貫禄を示した。

王者の風格を感じさせる圧勝劇だった。エコロデュエルが最終障害を飛越後、後続を確認した草野が「後ろは、どのくらい来てるのかなと思ってターフビジョンを確認したら、もう見えなかったので『オイオイ』と。とんでもない強さでした」と絶賛した走り。レジェンド障害馬オジュウチョウサン以来となるＪＧ１・３勝目で、現役１強を強烈に印象づけた。

昨年の８馬身差を上回る大差勝ち。自身のコースレコードを１秒５短縮しての連覇達成は、イメージ通りの競馬ができた結果だった。草野は「行く馬がいなくて、スローペースで馬が気分を悪くするのが一番嫌だった。『もう、行ってもいいぞ』くらいの気持ちで、前をつついてペースを落とさないように行きました。道中はいいところで競馬ができたと思います」と胸を張った。

今年で７歳を迎えたが、鞍上は精神面の成長を感じていた。「体は去年から大きく変わったところはないと思いますが、メンタルが落ち着いてきました。今日も返し馬が穏やかで少し不安になっていたのですが、競馬に行けばちゃんと自分から走ってくれた。これくらいでいいんですね」と目を細めた。

岩戸調教師も「大人になっている。未対戦の馬がいて展開も読めなかったが、この勝ちっぷりなら年末も」と自信を深めた一戦となった。今後は昨年同様に夏場は休養に充てて東京ハイジャンプ・ＪＧ２（１０月１８日、東京）から中山大障害（１２月２６日、中山）連覇を目指す予定。オジュウチョウサンに追いつき、追い越すための戦いはまだまだ続く。（西山 智昭）

エコロデュエル 父キタサンブラック、母クラリネット（父ジャイアンツコーズウェイ）。美浦・岩戸孝樹厩舎所属の牡７歳。北海道日高町・下河辺牧場の生産。通算２６戦７勝（うち障害１６戦６勝）。総獲得賞金は４億１２５万１０００円（うち障害３億９０２１万１０００円）。主な勝ち鞍は２３年京都ジャンプＳ・ＪＧ３、２５年中山グランドＪ、中山大障害（ともにＪＧ１）。馬主は原村正紀氏。