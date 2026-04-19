◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真が１８日、横浜市内の大橋ジムで、同級４位・井岡一翔との初防衛戦に向けた練習を公開。シャドーボクシングを１ラウンド行い、軽快な動きを披露した。日本男子初の世界５階級制覇を狙う井岡に対し「レジェンドをしっかり倒したい」と決意を述べた。また、５月２日の東京ドーム興行の入場者が、日本ボクシング史上最多となる５万５０００人に達することが確実となった。

王者として、伝説に挑む。昨年１１月に那須川天心（帝拳）との王座決定戦で判定勝ちし、世界王座返り咲きを果たした拓真は「自分が王者だが、挑むぐらいの覚悟でぶつかりにいく」と挑戦者の心意気をまとった。標的は日本男子初の偉業を目指す元４階級制覇王者。「レジェンド相手にどう戦って、どう勝つのか。そこを楽しみに見てもらいたい。しっかり倒したいと思います」と目を輝かせた。

所属ジムの大橋秀行会長（６１）が「達人のよう」と評する井岡の熟練技巧に対し、拓真も「タイミングがピカイチ。見た目じゃ分からない強さもいっぱいあると思う」と警戒する。その上で「試合当日はそこを楽しみながら、いろんな駆け引きで戦って勝ちたい」と技術戦で渡り合う覚悟だ。

ここまで対日本人６戦全勝の井岡に「日本人として初めて黒星をつける」ことも大きなモチベーションだ。１２年６月、現大橋ジム・トレーナーで当時ＷＢＡミニマム級王者だった八重樫東がＷＢＣ王者・井岡と王座統一戦で激闘を繰り広げ、判定負け。高校２年だった拓真は「印象深く覚えてます」と振り返り、大橋ジムとして１４年ぶりの井岡戦に「まさか、っていう感じです」と笑みを浮かべた。

今月１１日に行われたＷＢＣ挑戦者決定戦を制した天心は、不敗神話をストップされた拓真への雪辱戦を切望している。ラブコールを受けた拓真は「今は気にしていられない。今は井岡選手だけに集中している」と強調しながらも、「また戦えば、自分が勝つ自信はある」と王者の矜持（きょうじ）もにじませた。

兄の世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝とは２４年５月のドーム興行以来の“共演”となる。「自分が結果をしっかり出してナオ（尚弥）につなげる。そこまでがセットかな」。５万５０００人が埋め尽くす東京ドームで、最強兄弟がボクシング史に新たな伝説を刻む。（勝田 成紀）