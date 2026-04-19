所ジョージ、timeleszに番組オリジナルソングをプレゼント 長寿番組の秘けつを教える
タレント・所ジョージが、きょう19日放送のtimeleszが出演する日本テレビ系冠番組『timeleszファミリア』（毎週日曜 後2：00〜後3：00）に出演する。枠移動後の初回放送となる。
【写真】セットも一新！『timeleszファミリア』枠移動後初回放送
今回、timeleszが訪れたのは東京・世田谷の某所。しかし、メンバーはおろかスタッフも今回のロケの流れを知らない。初回からいきなりゲストに番組の流れすべてを“丸投げ”する異例の展開となった。8人を待っていたのは、現在も長寿番組のMCを何本も務める所。所が書き下ろした「お引越しソング」の即興レコーディングがいきなり始まった。うれしいサプライズにメンバーも感動。突然の展開に戸惑いながらも、メンバーは1人ずつ歌唱収録に挑み、「放送時間お引越しソング」を完成させていく。
曲が完成するまでの間に行われた所の長寿番組の秘密に迫る「所さんクイズ」では『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』『所さんの目がテン！』の初回放送からクイズを出題。貴重映像の数々から番組が長く愛される秘密を学ぶ。
後半では、所さんの“遊び心の聖地”世田谷ベースへ。車・バイク・フィギュア・インテリアなど楽しいものが詰まった秘密基地の中身にメンバーも大興奮。メンバーそれぞれが3000円以内で選んだ手土産を競う「手土産1グランプリ」が行われる。センスが試される企画に「俺、ダメなものはダメって言うから」と所の本音評価がさく裂。“あのメンバー”のセンスが光る。
次に始まったのは、所がtimeleszとやりたかったという「紙粘土選手権」。紙粘土の作品作りと番組作りは似ているところがあるという。そして、そこには芸能のセンスも見えてしまうとのこと。そんなプレッシャーの中でtimeleszが挑む今回のテーマは“パンダ”。わずか20分という制限時間の中で、“自分のセンスで表現するパンダ”を制作するという難題に挑戦する。作品に込めた個性やネーミングセンスから、メンバーの新たな一面が次々と明らかに。所に刺さるパンダを作ることはできたのか。所も驚くセンスを見せるtimeleszの面々。意外な人が光る才能を見せる。所ならではの“遊び心”と“自分で作りだす力”を世田谷ベースで学んでいく。
【写真】セットも一新！『timeleszファミリア』枠移動後初回放送
今回、timeleszが訪れたのは東京・世田谷の某所。しかし、メンバーはおろかスタッフも今回のロケの流れを知らない。初回からいきなりゲストに番組の流れすべてを“丸投げ”する異例の展開となった。8人を待っていたのは、現在も長寿番組のMCを何本も務める所。所が書き下ろした「お引越しソング」の即興レコーディングがいきなり始まった。うれしいサプライズにメンバーも感動。突然の展開に戸惑いながらも、メンバーは1人ずつ歌唱収録に挑み、「放送時間お引越しソング」を完成させていく。
後半では、所さんの“遊び心の聖地”世田谷ベースへ。車・バイク・フィギュア・インテリアなど楽しいものが詰まった秘密基地の中身にメンバーも大興奮。メンバーそれぞれが3000円以内で選んだ手土産を競う「手土産1グランプリ」が行われる。センスが試される企画に「俺、ダメなものはダメって言うから」と所の本音評価がさく裂。“あのメンバー”のセンスが光る。
次に始まったのは、所がtimeleszとやりたかったという「紙粘土選手権」。紙粘土の作品作りと番組作りは似ているところがあるという。そして、そこには芸能のセンスも見えてしまうとのこと。そんなプレッシャーの中でtimeleszが挑む今回のテーマは“パンダ”。わずか20分という制限時間の中で、“自分のセンスで表現するパンダ”を制作するという難題に挑戦する。作品に込めた個性やネーミングセンスから、メンバーの新たな一面が次々と明らかに。所に刺さるパンダを作ることはできたのか。所も驚くセンスを見せるtimeleszの面々。意外な人が光る才能を見せる。所ならではの“遊び心”と“自分で作りだす力”を世田谷ベースで学んでいく。