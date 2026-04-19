◆パ・リーグ ソフトバンク７―０オリックス（１８日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの上沢直之投手（３２）が惜しくもノーヒットノーランを逃した。１７日の同カード（みずほペイペイ）で１８安打１３得点と爆発したオリックス打線を相手に、９回１死まで安打を許さず、８回１／３を１安打無失点、２四球、９奪三振。１３４球の熱投で２勝目を挙げた。

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２３年１０月２８日、上沢はエスコンでメジャー挑戦を発表した。「うまくいかないことの方が多かった。元々、投げられていたようにも投げられなかった」。レイズ、レッドソックスと渡り歩いたが、２４年９月に右肘痛を発症。夢に見た大リーグでのプレーはわずか１年、２試合で幕を閉じた。

日本球界に復帰したが、プロ入りから１２年在籍した日本ハムではなく、ソフトバンクを選んだ。紆余（うよ）曲折を経て、たどり着いたのは「楽しむ」ことだった。「試合で投げることも、たくさんのファンがいてくれる前で投げることもそう。その気持ちをもう一度取り戻したい」。練習では「楽しむための楽しくない準備」を追求し、練習量は「（投手陣で）一番」と周囲を驚かせた。

３２歳。投手では３５歳の東浜に次ぐチーム２番目の年長だ。「見に来て良かったな、って思える試合ができた」。ＮＰＢ通算２００試合目の登板で見せた快投。視線の先には、大切なファンがいた。（ソフトバンク担当・森口 登生）