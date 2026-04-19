町田のACLE準決勝相手は延長戦制したUAE王者に決定!! スタジアムの変更も発表
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は18日、準々決勝を行い、シャバブ・アルアハリ(UAE)がブリーラム・ユナイテッド(タイ)を延長戦の末に3-2で下した。この結果、FC町田ゼルビアの準決勝(21日)の相手はシャバブ・アルアハリに決まった。
シャバブ・アルアハリは昨季、就任1年目だった元ポルトガル代表MFのパウロ・ソウザ監督のもと、UAEプロリーグとプレジデントカップの2冠を制覇。今大会では西地区リーグステージ6位ながらもラウンド16でトラクター(イラン)を3-0で破ると、準々決勝では東地区4位のブリーラムを延長戦の末に破った。
サウジアラビア勢のように世界的スター選手は不在だが、FWマテウソン、FWユーリ・セザール、FWギリェルメ・バラ、MFブレノ、DFカウアン・サントス、DFレナンといった2000年代生まれの若手ブラジル人選手がチームの中心。イラン代表のFWサルダル・アズムン、MFサイード・エザトラヒも活躍しており、警戒すべき相手であるのは変わらない。
なお、町田は準々決勝で対戦したアルイテハド(サウジアラビア)に続き、2試合連続で120分ゲームを戦い抜いた相手との対戦。それも町田は中3日であるのに対し、相手はアルイテハドに続いて中2日の連戦となるため、コンディション面で優位に立つことができそうだ。
なお、アジアサッカー連盟(AFC)は18日、町田戦の準決勝の試合会場が当初予定されていた収容6万人のキング・アブドゥラー・スポーツ・シティ・スタジアムから収容2万6千人のプリンス・アブドゥラー・スポーツ・シティ・スタジアムに変更されることを直前発表。ジッダをホームタウンとするアルイテハドが町田に敗れたことを受けての措置とみられ、町田は2試合続けて同じ会場で戦うことができることとなった。
シャバブ・アルアハリは昨季、就任1年目だった元ポルトガル代表MFのパウロ・ソウザ監督のもと、UAEプロリーグとプレジデントカップの2冠を制覇。今大会では西地区リーグステージ6位ながらもラウンド16でトラクター(イラン)を3-0で破ると、準々決勝では東地区4位のブリーラムを延長戦の末に破った。
なお、町田は準々決勝で対戦したアルイテハド(サウジアラビア)に続き、2試合連続で120分ゲームを戦い抜いた相手との対戦。それも町田は中3日であるのに対し、相手はアルイテハドに続いて中2日の連戦となるため、コンディション面で優位に立つことができそうだ。
なお、アジアサッカー連盟(AFC)は18日、町田戦の準決勝の試合会場が当初予定されていた収容6万人のキング・アブドゥラー・スポーツ・シティ・スタジアムから収容2万6千人のプリンス・アブドゥラー・スポーツ・シティ・スタジアムに変更されることを直前発表。ジッダをホームタウンとするアルイテハドが町田に敗れたことを受けての措置とみられ、町田は2試合続けて同じ会場で戦うことができることとなった。