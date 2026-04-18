セルライト予防にも効果。１日10セット【続けるほど太ももが引き締まる】簡単習慣
なかなか痩せにくいパーツとして“太もも”を真っ先にイメージする方は少なくないと思います。そんな太ももが痩せにくい原因が筋力や代謝の低下。そこで習慣に採り入れたいのが、代謝を高めつつ、太ももの筋肉を効率良く強化できるピラティスの簡単エクササイズ【ダブルレッグリフト・ピラティス】です。
ダブルレッグリフト・ピラティス
内転筋と外転筋を一挙に鍛えることができる高効率なエクササイズです。また、血行促進にもつながるのでセルライトやむくみの予防にも効果を期待できます。
（１）床に横向きに寝る
（２）息を吸ってお腹を薄くし、お腹を薄くした状態のまま息を吐きながら両脚を同時に持ち上げる ※意識をお腹に集中させましょう
（３）両脚を持ち上げたまま息を吸って３秒間キープし、息を吐きながら両脚を下ろす ※呼吸は吐いたときにお腹を絞るイメージです
両脚の上下運動を10回を目標に行い、続けて反対側も同様に実践します。実践する上でポイントになるのがスタート時のポジション。骨盤が前に倒れた状態になっていると期待する効果を得られないので、「骨盤を床に対して垂直に立てた状態」かつ「内ももを締めるイメージ」で実践しましょうね。＜ピラティス監修：KANA（インストラクター歴３年）＞
🌼続けるほど太もも細くなる。１日１セット【太ももの頑固な贅肉を落とす】簡単習慣