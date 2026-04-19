「関西六大学野球、大商大２−０龍谷大」（１８日、わかさスタジアム京都）

第３節の１回戦２試合が行われ、大院大と大商大が先勝した。大院大は京産大から八回に８点を奪って１０−４で逆転勝ち。大商大はプロ注目の春山陽登外野手（４年・敦賀気比）が２安打１盗塁と活躍。星野世那投手（４年・近江）が４安打完封し、龍谷大に２−０で勝った。

今秋ドラフト候補の春山が「３番・ＤＨ」で今季初めてスタメン出場し、２安打１盗塁の活躍を見せた。第１打席は死球を受けたが、三回先頭で迎えた２打席目では今季初安打となる左前打をマーク。二盗も決めた。

七回先頭では「監督さん（富山監督）からの指示で後ろに立ちました」と打席での立ち位置を変更。「長く見えて余裕ができた」と初球を左前へ運び、２点目の起点となった。

開幕前に右足首を捻挫し、フル出場するのはこの日が今季初めて。「ボールの見え方はよかった。状態は悪くない。（足の状態は）大丈夫」とうなずいた。視察に訪れた阪神・岡本スカウトも「スイングが強い。長打力が魅力」と評価した。チームは昨年秋、京産大に敗れて８連覇を逃した。春山は「優勝できるように頑張りたい」と力を込めた。