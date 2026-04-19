◇セ・リーグ 巨人3−4ヤクルト（2026年4月18日 神宮）

巨人は守護神のマルティネスが打ち込まれ、今季初のサヨナラ負けを喫した。

3―2の9回に登板して3安打に三盗も許すなどまさかの乱調。6試合目で初のセーブ失敗で初黒星もつき、無言で球場を後にした。

阿部監督は「長いシーズン、こういうこともある。スワローズの勢いが勝った」と受け止め、6回1失点と好投したマタの次回登板について「外国人枠のこともあるので、いろいろ考えたい」と含みを持たせた。

≪山瀬 盟友から意地の一打！！≫山瀬が盟友から意地の一打を放った。1―1の4回2死一、二塁。星稜3年夏の甲子園準優勝にともに貢献した奥川から右前に落ちる一時勝ち越し打。「小さな頃から、やられてばかりだったので、チャンスで一本打てて良かった」とガッツポーズした。小4からバッテリーを組み、プロ7年目でついに実現した初対決。捕手としては9回に逆転を許し「悔しい。勝たんかったら意味ないです」と厳しい表情で引き揚げた。

▼巨人・ダルベック（6回の左中間への5号ソロで3戦連発）1打席目（右飛）の後、坂本選手に「ノーパワー」と言われたので、パワーを証明できて良かったよ。