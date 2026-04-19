◆パ・リーグ ソフトバンク７―０オリックス（１８日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの上沢直之投手（３２）が惜しくもノーヒットノーランを逃した。１７日の同カード（みずほペイペイ）で１８安打１３得点と爆発したオリックス打線を相手に、９回１死まで安打を許さず、８回１／３を１安打無失点、２四球、９奪三振。１３４球の熱投で２勝目を挙げた。打線も７回に柳田らの４連続適時打で５点を奪うなど援護。チームは連敗を免れ、単独首位に立った。

偉業まで２死だった。球場中が緊張感に包まれた。上沢が投げた１３４球目の直球。オリックス・西川に捉えられた。打球は遊撃で好守を連発していた川瀬の頭を超え、中前へ。思わずマウンドで苦笑いした。「打たれたから『あぁ…』とかもなかった。球数が増えても出力が落ちないですよ、というのはアピールになったかな」。完封は逃したが、１安打で２勝目。最後は晴れかやだった。

立ち上がりから表情を変えず、淡々と投げ込んだ。６回２死、中前へ抜けそうなライナーを川瀬が横っ飛びでキャッチ。「ああいうプレーが起きると、そういう日なのかな？みたいな感じには思った」と、普段とは違う雰囲気を楽しむ余裕すらあった。昨年オフから改良に取り組み続けているフォークも「久しぶりに良かった」と今季最多タイの９奪三振。良かった部分を問われた小久保監督も「全部良くないと、ヒットは出るので。本当にホークスの軸で回る投手になってくれている」と最敬礼した。

今季からは右腰にグラブを置くような新フォームに着手。日々のトレーニングで見つけた、体の出力が最大限に出る位置だった。２月のキャンプでは練習メニューを終え再度、ブルペンで「追い投げ」。捕手との会話では一球ごとに感覚と数値を確認し、球威と球質の向上につなげている。

上茶谷、大津には動画も使ってフォークを伝授し、開幕１軍だった新人の稲川や鈴木豪にも「慣れた？」と気遣ってきた。「今年は軸になっていかないと」と有原が日本ハムに移籍し、モイネロの調整が遅れている今、頼もしいエースとして先頭に立っている。

チームは連敗を免れ、単独首位をキープした。「３０代に入って毎日、悔いなく過ごしたい」。日本ハムからメジャー挑戦。厳しい声も覚悟した上で、ソフトバンクに戦いの場を求めた。移籍２年目。強い覚悟を胸に秘め、また大記録へ挑む。（森口 登生）

記録メモ 上沢（ソ）は９回１死から西川（オ）に初安打を許し、ノーヒットノーランを逃した。９回に初安打を許し、大記録を逃したのは、昨年６月１９日巨人戦で北山（日）が９回１死まで抑えながら、大城卓に本塁打を許して以来だ。ソフトバンクの投手で９回に初安打を喫したのは、１８年８月２５日西武戦で８回まで無安打ながら、９回先頭の秋山に初安打のミランダ以来になる。