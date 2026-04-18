『みんなのクルマ』は、みなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツ。編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

今回の撮影会場は、3月13日（金）～15日（日）の3日間に開催された「GMG FES 2026」。4WD・SUVカスタムの牽引役であるGMG（ジーエムジー）が主催するイベントで、今年は記念すべき10回目の開催となり、全国から集まった4WD・SUV愛好家、関連メーカーの熱意で会場は大いに盛り上がりました。

また、会場に接する屋外特設駐車場では、100台の車両が停められるスペースも。モトメガネ撮影班が取材した2日目には、屋外特設駐車場でランクル250オーナーズクラブ「LC250club」のオフミーティングも行なわれました。

それでは、各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：Ryota

年齢：20代

車両名：トヨタ・ランドクルーザー250

年式：2024年

所有歴：2年

主な使用シーン：ドライブ

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を選んだ「最大の理由」は？

「150プラドが販売されていた頃からのあこがれでした」

愛車のお気に入りポイントは？

「存在感があり、カッコいいところです！ 走りも快適で安心感がすごいところもお気に入りですね」

カスタムを始めたキッカケは？

「ブラックで統一したらもっとカッコよくなると思い、そこからカスタムがスタートしました」

お気に入りのポイントは？

外装

灯火類

電動サイドステップ&ブルーLED

牽引フック

スキッドプレート

…etc

内装

「センターコンソールに250専用の冷蔵庫を装備しています」

足まわり

ホイール：純正

タイヤ：YOKOHAMA OPEN COUNTRY A/T（ホワイトレター）

キャリパーカバー：ROJAM

「ランクル250は空荷の状態ですと姿勢が前下がりになります。フロントだけACCのイージーアップを装備して1.5インチアップ。バランスを取っています。」

これからやってみたいカスタム、気になるブランドは？

「マットブラックのフルラッピングに挑戦したいです」

あなたにとって「クルマ」とは？

「人生のパートナー！」

今後もGMG FESの動向をチェックしよう！

GMG FESのテーマは「文化祭”みたいな体験型フェス」。ただの展示会とは異なり、会場だけの特価販売はもちろん、パーツをその場で取り付けしてくれたり、値引き交渉も可能だったりと、ユーザーとメーカーの距離感が近い。まさに4WD・SUVファンのためのお祭りだ。

GMGJAPAN公式Youtubeチャンネルより

家族で楽しめるコンテンツが盛りだくさんなこともGMG FESの魅力「キッズスペースをちょっとだけ設けましたよ」などというレベルではなく、子どもたちがガッツリ遊べるスペースを確保しているほか、ミニゲームやじゃんけん大会などがあり、家族全員が丸1日楽しめるイベントとなっています。さらにペット同伴も可。

見て、触れて、体験して、さらにお得にパーツを購入して、家族みんなが笑顔になれるGMG FESは、これからも規模をドンドンと拡大して盛り上がりを見せています。今後の動向をお見逃しなく！