◇セ・リーグ DeNA7−2広島（2026年4月18日 マツダ）

DeNA・相川監督の起用が的中した。前日から投手を含めて先発5人を入れ替え。8番に投手の東を置くオーダーも功を奏し、今季最多の7点を奪って2連勝を飾った。

2回は連打と東の犠打で1死二、三塁とし、林の左犠飛で先制。7回は三森の中前打を起点に6者連続得点の猛攻で一気に勝負を決めた。8試合ぶりの先発起用に応えた林は「チャンスが来た時のために準備はしていた」と胸を張り、2試合連続先発で2安打1得点の勝又は「チャンスを逃したくないので必死です」とうなずいた。

若手の躍動で4位に浮上。指揮官は「悔しい思いをしている選手がどんなプレーをするか楽しみにして送り出した。結果を出してくれて、チーム全体に良い影響がある」と目を細めた。（重光 晋太郎）

▼DeNA・東（6回4安打無失点の好投でリーグトップタイの3勝目）集中力高くマウンドに上がれている。しっかり粘り強く投げられた。

≪筒香 上半身コンディション不良で19日登録抹消へ≫DeNA・筒香嘉智内野手（34）が上半身のコンディション不良のため、19日に登録を外れる見通しとなった。18日の広島戦は「3番・三塁」で出場し、2打数無安打で6回の守備から退いた。相川監督は「上半身のコンディションが良くなかったというか、悪化したというか。今すぐ復帰できるかというと、そうではないという判断」と説明。今後は病院で検査を受ける。3月下旬のオープン戦で上半身の違和感を訴え、開幕後は状態を見ながら9試合に出場して打率・393、2本塁打、5打点で存在感を示していた。