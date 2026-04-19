「体操・全日本個人総合選手権」（１８日、高崎アリーナ）

個人総合で争う女子決勝が行われ、１５歳の西山実沙（なんばク）がトップだった予選との合計１１０・３３２点で初制覇した。昨年優勝の岸里奈（戸田市ＳＣ）が０・１０１点差で２位、岡村真（相好ク）が３位となった。昨年のＮＨＫ杯覇者の杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）は段違い平行棒の落下などが響いて５位となり、宮田笙子（順大）は６位。世界選手権（１０月・オランダ）などの代表第２次選考会を兼ねており、上位２４人が最終選考会のＮＨＫ杯（５月・東京体育館）に出場する。

２０２８年ロサンゼルス五輪へ向け、新星が誕生した。１５歳の西山が涙の初優勝。「昨年から優勝を目指して練習してきたので、その目標が達成できた喜びが強かった。試合で結果を残せたことがすごくうれしい」。僅差の争いを制し、日本一の称号を手にした。

予選１位から勢いを落とさなかった。最初の跳馬で１４・２３３点、段違い平行棒で１４・１００点と、いずれも全体トップ。平均台では着地でミスが出たものの、気持ちを切らさず、床運動では大きなミスなくまとめた。

２年後に迫るロサンゼルス五輪を意識し始めたのは、２０２４年パリ五輪の後だった。当時は、出場するには年齢が足りず「そこまで意識はしていなかった」というが、同じ所属でパリ五輪に出場した中村遥香から「オリンピックは独特の空気感がある」と聞き「その空気を味わいたいと思った」。その日から明確な目標ができた。

シニアデビュー戦で輝きを放った１５歳は、初の世界選手権切符を狙う。代表が決まるＮＨＫ杯へ「代表に入って、世界の試合に行きたい。しっかりＮＨＫ杯でも優勝できるように頑張りたい」。伸びしろ十分のホープが再び存在感を示す。

◆西山実沙（にしやま・みさ）２０１０年９月７日、和歌山市出身。小学校の入学前に体操を始めた。きっかけは、母が「夜に寝ないので、ここで遊ばせてほしい」と、西山をクラブに連れて行ったこと。昨年の世界ジュニア選手権で３位に入った。相愛高１年。