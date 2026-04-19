「日本ハム５−３西武」（１８日、エスコンフィールド）

漏れた言葉に実感がこもった。「１試合勝つのは大変ですね」。日本ハム・新庄監督はグッタリとした様子で苦笑した。重苦しい展開からの逆転勝ち。何とか連敗を３で止め、珍しく嘆息して「ああ、よかった」とつぶやいた。

選手を信じた采配が苦境を打破した。２点を先制された直後の六回。無死一、二塁の好機で奈良間大己内野手にバントさせず、そのまま打たせた。好調の伏兵は、反撃の投手強襲適時打。さらに２死満塁で、５試合ぶりに１番に入った水谷瞬外野手が１５８キロの直球を右中間に逆転適時二塁打。そろって期待にしっかり応えてみせた。

指揮官は、奈良間を打たせた理由を「めちゃくちゃ迷いましたよ。けど、次はやってくれるという期待を込めて『打て』と」と説明。不振に苦しんできた水谷に対しても「ああやって真っすぐ一本で張ったら捉えられる」と力を疑わなかった。

寄せられた信頼に「本当にうれしかった」と奈良間。水谷も「数字が残っていないのに主軸になる打順を打たせていただいて、感謝しかない」と、意気に感じて結果を出した。

試合前の練習中、新庄監督は報道陣に歩み寄り「２０年前の今日、俺、引退発表して（２００６年は）日本一になれた。今日、引退発表しようかな（笑）。そしたら日本一になれる？」と“ドッキリ発言”。連敗を止めた試合後は「あ〜、冗談。懐かしいなと思って」と笑って振り返った。思い出深い４月１８日に挙げた勝利から、反転攻勢が始まる。