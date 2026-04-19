◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト４×―３巨人（１８日・神宮）

念願の一打を放っても、山瀬慎之助捕手（２４）に笑顔はなかった。「勝たなかったら意味ないですね。それだけです。勝ったらなんでもいいんですけど」。幼なじみの奥川から一時勝ち越しの適時打を放つもサヨナラ負け。ただ白星が欲しかった。

同点の４回２死一、二塁。カウント１―２と追い込まれながらも高めの直球を振り抜くと、打球は右前にポトリと落ちた。二塁走者の泉口が生還。「（奥川には）小さな頃からやられてばかりだったので、チャンスで一本打つことができてよかったです」と振り返った。

奥川との出会いは６歳の時。石川県かほく市の宇ノ気小学校１年生の時に同じクラスとなった。ともに２年で「宇ノ気ブルーサンダー」に入り、４年時に初めてバッテリー。全国中学校軟式大会で日本一。星稜高では２年春から４季連続で甲子園に出場し３年夏には準優勝。互いにプロ入りして７年目。ようやく１軍で初対決が実現した。

今ではプライベートで会うことは多くないが、家族ぐるみの仲で共通の友人も数え切れない。別の試合に同時に出ているときは地元の友達がスマートフォンを２つ並べてそれぞれの雄姿を見守っている。「まだ１軍では対戦していない。できたら」と願い続けた打席だった。

記念すべきヒットを放つも、安打はこの１本だけ。今季４度目の先発マスクをかぶったが、まだ白星はない。「勝てないので。悔しいですね」。次は打って守って、チームを勝たせてみせる。（臼井 恭香）