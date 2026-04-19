日本最大級のファッション＆音楽イベント「Ｒａｋｕｔｅｎ ＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ ２０２６ ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された。Ａぇ！ｇｒｏｕｐ、関西ジュニア・西村拓哉（２２）、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ・松倉海斗（２８）、Ｍ！ＬＫ・塩粼太智（２５）、超ときめき♡宣伝部、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥら人気者が続々と登場し、２９回目となる同イベントを盛り上げた。 超ときめき♡宣伝部、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ、乃木坂４６、美麗−Ｂｉ−ｒａｙ−らガールズグループが、ライブステージで盛り上げた。

超ときめき♡宣伝部は５月２０日発売の新曲「どりーむじゃんぼ！」など全３曲を披露。ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥは福山梨乃（２８）が「かわいくなりましょう！」と呼びかけ、人気曲「倍倍ＦＩＧＨＴ！」を熱唱した。

乃木坂４６は黒と金の衣装で登場。池田瑛紗（てれさ＝２３）がセンターを務める最新曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をパフォーマンスし、卒業を発表しているキャプテンの梅澤美波（２７）は「私たちの楽曲一つ一つが皆さんの心に届いていたらうれしい」と思いを伝えた。

４人組ボーカルグループの美麗−Ｂｉ−ｒａｙ−も初披露の新曲「ＵＮＢＲＥＡＫＡＢＬＥ」など２曲を歌唱。Ｍｉｃｈｅｌｌｅ（１４）は「みんなのハッピーフェイスを見られて幸せでした」と笑顔を見せた。