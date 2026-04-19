BAMBI WATERのカップ付きTシャツ新作♡1枚で決まる美シルエットトップス

1枚でおしゃれも快適さも叶えたい方にぴったり♡BAMBI WATERから、トレンド感のあるカップ付きTシャツの新作が登場しました。インナーいらずで美しいシルエットをキープできる設計は、忙しい朝にも嬉しいポイント。春夏のデイリーコーデをぐっとラクに、そしてスタイリッシュに仕上げてくれる注目アイテムです。

クロップド丈で旬スタイルに

新作「カップインクロップドクルーネックT」は、コンパクトなクロップド丈が特徴。ハイウエストボトムと合わせることで、自然とスタイルアップが叶います。

すっきりとしたシルエットで、カジュアルにもきれいめにも着回しやすく、1枚でコーディネートが完成する万能トップスです。

カラーはLIGHT HEATHER GRAYとBLACKの2色展開で、どんなスタイルにも合わせやすいベーシックカラーが魅力です。

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特許構造で美しいシルエット

カップインクロップドクルーネックT

BAMBI WATER独自のカップ内蔵構造は、特許取得×意匠権取得のこだわり設計。Tシャツのラインを崩さないよう設計されているため、カップ付きでも自然なシルエットをキープします。

さらにしっかりとしたホールド力で、バストを美しくサポート。インナーなしでも360°きれい見えを実現します。

カラー：LIGHT HEATHER GRAY／BLACK

発売日：2026年4月2日（木）

BAMBI WATERで快適おしゃれを叶えて♡

BAMBI WATERのカップ付きTシャツは、機能性とデザイン性を兼ね備えた新しいワードローブの定番。1枚で着られる手軽さと、きれいなシルエットを両立できるのが魅力です。

これからの季節、快適さもおしゃれも妥協したくない方はぜひチェックしてみてください♪