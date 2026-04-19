「ヤクルト４−３巨人」（１８日、神宮球場）

ドラマチックな“池山劇場”だ。ヤクルトは今季２度目のサヨナラ勝ちで首位をきっちりと守った。歓喜の輪に加わった池山隆寛監督は、選手と同じようにびしょぬれになり「ベタベタや」とうれしそうに笑った。

２−３の九回。マルティネスに対して全くひるまなかった。途中出場した高卒２年目の池山チルドレン・田中が２本目の安打となる右線二塁打で出塁。無死二塁から丸山和の左越え二塁打で１点差。二走・丸山和は「一つでも先の塁にと思って。思い切っていきました」と三盗を決める。１死三塁から長岡秀樹内野手が４本目の安打となる中前打。劇的な逆転サヨナラ勝ちを収めた。

指揮官の方針は打ち勝つ野球。絶対的な守護神が相手でも送りバントの指示を出さずに攻略し、池山監督は「（松元）ヘッドも（犠打の）サインを忘れたみたい」とニヤリ。「送り出した選手がきっちり仕事を一振りでしてくれて、打ち返してくれてるんで良かった」とナインをたたえた。

逆転勝利は今季８度目で両リーグトップタイ。「ゲームセットまでは声を出し続けて勝ち負けは終わってから考えること。選手もそういう思いでプレーしてくれてると思います。みんなチーム一丸というところは伝わってるかなと思います」。全員が同じ方向を向いて戦う“逆転”のツバメ軍団。昨季王者の阪神に首位の座は明け渡さない。