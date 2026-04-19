「阪神４−３中日」（１８日、甲子園球場）

スタンバイされたジェット風船に囲まれ、阪神逆転勝利の下地を整えた。反撃ムードを高めたのは、湯浅京己投手の１回無失点。ホールドが付かない状況で示した好投が、今季２勝目に直結した。「どんな時でも、やることは変わらない。いい流れを持って来られるように投げました」と汗を拭った。

先頭・ボスラーにはフルカウントから空振り三振。「前回も（カウント）３−２から同じようなボールで空振りしていたイメージがあった」と１０日の対戦（結果は空振り三振）を描いていた。その時と同じく、内角低めカットボールを投げ込み「思い切り投げられたかなと思う」と納得顔。続く細川と高橋周はいずれも内野ゴロに片付け、直後の逆転劇を演出した。

今３連戦は「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」として開催されている。湯浅は自身の代名詞“アツアツ”にちなみ、なりたいポケモンには「ファイヤー」を選んだ。伝説の鳥ポケモンの一種で、高い攻撃力を誇る炎タイプ。マウンドでは熱い思いを白球に込め、攻撃陣に火を付けた。

今季初勝利を記録した１０日は１点を失うも、味方が直後の九回に一挙４得点で逆転勝ち。１４日・巨人戦では２点ビハインドの七回を無失点に封じると、その裏に打線が３点を奪って一時逆転に成功していた。登板３試合連続で、投げた直後のイニングに自軍が得点。好循環を生み出す男が、熱投で勝利を支えていく。