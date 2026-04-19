◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト４×―３巨人（１８日・神宮）

マルティネスは球速こそ出ていたけど、ストレートにいつものキレがなく、走りがよくないように見えた。最後の長岡への１球もそうだけど、高めに浮いていた。

振り返れば、やはり７回。昨年素晴らしい成績を残した田中瑛だけど、左打者に少し分が悪かった（被打率は右打者２割３分６厘、左打者２割７分８厘）。池山監督の代打攻勢が見事だったとはいえ、先頭から４者連続左打者に対し１死後、３連打で降板と課題が出た。本来なら１人でこの回を投げきるはずで、３番手・中川以降もバタバタしてしまった。とはいえ、信頼している「方程式」田中瑛、大勢、マルを使って負けたのだから仕方がない。修正点が出たと思って改善していけばいい。

先発のマタは「こんなに器用な投手なんだ」と驚いた。１５０キロ台の真っすぐが軸だけど、チェンジアップ、スライダー、カーブに加え、時折、腕を下げてサイド気味に投げるなど自由自在だった。ベースの隅を狙う制球力はないかもしれないが、ストライクゾーンにどんどん投げ込んでいけばいい。（スポーツ報知評論家・宮本 和知）