◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で名を連ねた。連続試合出塁記録では「４９」としており、アジア記録の１８年・秋信守には残り「３」、球団記録の５４年・スナイダーには残り「９」。１９２３年のベーブ・ルースに並ぶ５０試合連続出塁なるか、注目が集まる。

前日はロッキーズ・菅野智之投手が先発し、大谷は１打席目に右前二塁打を放ち、連続出塁記録を「４９」に更新。続く２打席目も右安を放った。３打席目は凡退したが、菅野とはメジャーでは５打数４安打に。ＮＰＢ時代も含めれば、通算７打数６安打２本塁打と圧倒的な成績となった。これにはロバーツ監督も「ボルティモア時代から、翔平はいい打席を送れている」と評価していた。

前日はドジャース史上“最寒”のゲームで、開始時間の気温は１・６７度。試合前には大雪で球場が埋め尽くされるほどだった。それでもこの日は最高１５度ほどまで上がる予報となっている。

標高約１６００メートルで打球が飛びやすく「打者天国」と呼ばれるクアーズフィールドでは試合前時点で８０打数３１安打の打率３割８分８厘、７本塁打、２０打点と好相性。エンゼルス時代の２３年６月２３日に日米２００号、昨年６月２４日（同２５日）には同３００号を達成した縁起のいい球場でもある。

スタメンは以下の通り。

（１）ＤＨ 大谷翔平

（２）右 タッカー

（３）中 パヘス

（４）一 フリーマン

（５）左 Ｔ・ヘルナンデス

（６）三 マンシー

（７）捕 ラッシング

（８）二 フリーランド

（９）遊 ロハス

投＝シーハン