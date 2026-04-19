大谷翔平は「１番・ＤＨ」 得意の打者天国、ベーブ・ルースに並ぶ５０試合連続出塁なるか…前日は“最寒”試合で菅野からマルチ
◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）
ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で名を連ねた。連続試合出塁記録では「４９」としており、アジア記録の１８年・秋信守には残り「３」、球団記録の５４年・スナイダーには残り「９」。１９２３年のベーブ・ルースに並ぶ５０試合連続出塁なるか、注目が集まる。
前日はロッキーズ・菅野智之投手が先発し、大谷は１打席目に右前二塁打を放ち、連続出塁記録を「４９」に更新。続く２打席目も右安を放った。３打席目は凡退したが、菅野とはメジャーでは５打数４安打に。ＮＰＢ時代も含めれば、通算７打数６安打２本塁打と圧倒的な成績となった。これにはロバーツ監督も「ボルティモア時代から、翔平はいい打席を送れている」と評価していた。
前日はドジャース史上“最寒”のゲームで、開始時間の気温は１・６７度。試合前には大雪で球場が埋め尽くされるほどだった。それでもこの日は最高１５度ほどまで上がる予報となっている。
標高約１６００メートルで打球が飛びやすく「打者天国」と呼ばれるクアーズフィールドでは試合前時点で８０打数３１安打の打率３割８分８厘、７本塁打、２０打点と好相性。エンゼルス時代の２３年６月２３日に日米２００号、昨年６月２４日（同２５日）には同３００号を達成した縁起のいい球場でもある。
スタメンは以下の通り。
（１）ＤＨ 大谷翔平
（２）右 タッカー
（３）中 パヘス
（４）一 フリーマン
（５）左 Ｔ・ヘルナンデス
（６）三 マンシー
（７）捕 ラッシング
（８）二 フリーランド
（９）遊 ロハス
投＝シーハン