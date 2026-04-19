「阪神４−３中日」（１８日、甲子園球場）

またも阪神・森下翔太外野手のバットが火を噴いた。しびれるシーソーゲームで２本の適時打を放ち、チームの連勝に貢献。前日の決勝弾に続き、超満員の甲子園を熱狂させた。

試合を動かしたのは０−０の三回だ。２死一塁の場面で大野の初球を捉え、左翼線への痛烈な一打。一走の中野が快足を飛ばして生還。先制点をもたらした。「いいところに飛んでくれたんで、（中野）拓夢さん、頼む走ってくれと願いながら。足が速くてうらやましい」と笑みを見せた。

チームは今季先制した試合で９戦全勝。そのうち５度、森下のバットから先制点が生まれている。「前の２人が出塁してくれて、自分はすごいやりやすい。打撃に集中できて、そのおかげもある」と、頼れる先輩たちに感謝した。

これで終わらない。１点を追う七回は１死一塁で、杉浦の変化球を捉えた。打球は右中間を破り、一塁から中野が生還する同点の適時二塁打に。大歓声を浴びながら、ベース上で力強く拳を握った。今季はここまで４打席目の打率が・４４４と、試合後半での好成績が目立っている。「自分の中でも自信を持ってプレーできてる」。試合の中でも冷静に自己分析し、修正できていることが、要因のようだ。

また、この試合放った２本の適時打はいずれもファーストストライクを打ったもの。積極性が結果につながっている。「１打席目の１球目から、自分のスイングができるように常に準備はしている。その結果」とうなずいた。

これで打点は１６。リーグトップを走っていた佐藤輝に並んだ。「足の速い１、２番じゃなかったら今日の得点もなかった。打点はついてくるもの。今のところは（数字を深く）捉えていない」と語った。

どこからでも点を取れるのが、今の阪神の大きな強み。「すごくいい形でいけてる」と手応えを口にした森下。まだまだ打ちまくり、チームを勝利に導いていく。