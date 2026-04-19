博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼と麺を探す街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』

©️ABCテレビ

19日（日）は、人気観光地の軽井沢を舞台に、松下奈緒をゲストに迎えて1時間スペシャルをお届けする。都内から新幹線で約1時間で行ける軽井沢は、森林や湖が織りなす美しい自然、レトロな街並み、「旧軽井沢銀座通り」の絶品グルメなど魅力満載。この日も若者たちで賑わいを見せている。

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“旧軽”こと旧軽井沢銀座通りを歩きながら、丼と麺のどちらを食べたいかを松下に尋ねると、「まずは麺を食べたいです」という頼もしい返答が！ そして「軽井沢はパスタのイメージ」と、3人の意見が一致した。軽井沢では地元の食材を使用したパスタが人気とあって、パスタを提供するお店があちこちに。お店の選び甲斐がありそうだ。

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3人が吸い寄せられたのは、おかき専門店「寺子屋本舗」。食べ歩きグルメの「串ぬれおかき」に、華丸と松下が「おいしそう！」とときめいている。大吉が「買います？」と尋ねると、華丸が「買おう」と即決。安曇野わさびをのせた軽井沢店限定バージョンを「これがいいっす」と指差す華丸に、松下が「私も同じのいいですか？」と指を差す。

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串ぬれおかきで小腹を満たした3人は、丼麺探しを再開。見つけにくい立地にあるトラットリア、鴨ラーメン専門店、信州といえば…の蕎麦屋さんなどに目移りしながら、あるお店を目指す。それは、松下が行きつけのジャム専門店。ところがそのお店は残念ながら冬季休業中だった…。しかもロケ日の3日後に営業再開という悔しすぎるタイミング…！ だが、別店舗が営業している可能性に賭けて、ダメもとでそこを目指すことに。松下は大好きないちごジャムを購入できるのか？

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最初の丼麺は、初志貫徹でパスタのお店へ。珍しく華丸が率先して店内に入り、撮影許可を取り付けた。華大はもちろん軽井沢ビールで乾杯し、それぞれがオーダーしたパスタメニューに「麺がおいしい！」と感激しながら、松下が３年前から出演している「旅サラダ」の話題になった。松下と華丸が会話中、大吉の声が一切聞こえてこない。そしてカメラが大吉を捉えると、そこには「あんなにご飯食べたかったのに…」と息を切らせて天を仰ぐ少食おじさんがいた。

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「ちょっと歩いてもらって、もう１軒行ってもらえたら」という情け容赦ないスタッフに、大吉が「そんな未来があるといいよね」と視線を逸らして真顔で返答。松下は手を叩いて爆笑し、「これから（自分も無理な要求をされたら）そう言おう」と、大吉先生から学びを得ていた。

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腹ごなしに歩き出した3人は、飲食店を見かけるたびに、各々の満腹具合を実感しているようだ。だが、もう１軒入らなければロケは終わらないので、3人は覚悟してある丼麺店に入店した。そこで松下が行った演技指導に、少食おじさんコンビが丼麺攻略の活路を見出す。3人がたどり着いたのは、いったいどんな未来なのか？

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ABCテレビ『華丸丼と大吉麺』は、毎週日曜ごご1時25分放送中。TVerでも無料配信中。