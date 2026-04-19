「阪神４−３中日」（１８日、甲子園球場）

トップスピードに乗った阪神・中野拓夢内野手のベースランニングに、場内の興奮が次第に高まった。打ち鳴らした２度の快音に３出塁。上位打線の役割をきっちり遂行して、逆転勝利をアシストした。

三回２死、死球を受けた直後に魅せた。続く森下の打球は左翼線への長打。「レフトが左中間寄りに居たかなと。レフト線に飛んだ瞬間『絶対、ホームにかえる』という思いで走っていた」と全力疾走で二塁、三塁を蹴って本塁を踏んだ。「ああいう当たりで（本塁に）かえって来られたのはすごく大きいと思う」と笑顔で振り返った。

初回１死で大野から中前打を放ち、連続試合安打を１０に伸ばした。七回１死では、日本ハムから新加入した杉浦の３球目を捉え右前に運んだ。「（球を）見ていって追い込まれると、後手に回って打たされると思った」。続く森下の右中間を破る一打で、またも一塁から生還した。

快音が続く現状にも、慢心はない。「打つだけではなく、作戦だったりとかも出てくると思う。それが出た時にしっかり決められるように」。つなぎ役として、チームをさらに上昇させていく。