自分の財産を死後、公的な団体などに寄付する「遺贈寄付」が増えている。

生きた証しとして、社会に恩返ししたいという願いを生かせるよう、制度を充実させる必要がある。

遺贈寄付は遺言書に基づき、死後に財産の一部または全部を相続人以外に渡す仕組みだ。寄付先は大学や貧困などの社会課題に取り組むＮＰＯ法人、故人と縁のある自治体など多岐にわたる。

単身高齢者が増加し、人生の終わりを想定して準備をする「終活」も広がっている。そのため、２０２３年の遺贈寄付は、１１４２件、６４３億円に上った。件数は１０年間で約３倍になった。

それでも、約５０兆円に上る年間の遺産相続額に比べれば、ごく一部にすぎない。相続人がいないことに伴って国庫に入る遺産も、２４年度は過去最多の約１３００億円に達している。

遺贈寄付は財政難に悩む団体の活動を助け、大学の研究促進や行政の目が届きにくい課題の解決にもつながる。日本に寄付文化を定着させる意味でも、今後さらに拡大させていく意義は大きい。

問題は手続きが複雑なことだ。関心はあっても、遺言書の作成などに不安を持つ人や、寄付先選びに迷う人は多い。寄付先の団体に専門知識を持つ職員が少なく、相談しにくいことも、寄付をためらう理由の一つとなっている。

三重大学は３月、地元銀行２行と遺贈寄付の連携協定を結んだ。銀行が寄付先として大学を紹介し、寄付の意向が示された場合は、寄付者の相談に乗ったり、遺言書の作成を支援したりする。

京都大学は２月、遺贈寄付の支援に力を入れるクラウドファンディング大手「ＲＥＡＤＹＦＯＲ」と協定を結んだ。様々な団体の資金集めを支援してきた実績を生かし、遺贈寄付を広く呼びかける情報発信にも協力するという。

こうした連携協定を活用すれば、専門知識を持つ職員の不足を補うことができよう。地元の金融機関にとっても、地域貢献をアピールする機会となるはずだ。

昭和女子大学が設立した社会福祉法人は、遺贈寄付を原資に、寄付者の名前を冠した基金を運用している。山梨県富士吉田市は「子育ての支援に」と寄せられた遺贈寄付を、子育て支援施設に置く知育遊具の購入代に充てた。

故人の遺志を生かして、寄付を有効に活用してほしい。遺贈先に選ばれるには、信用が大事だ。寄付の実績や使途を公表し、透明性を確保することが欠かせない。