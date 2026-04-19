北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に加盟する３２か国のうち、３０か国の大使らが来日し、小泉防衛相らと会談した。

直前には韓国も訪れた。

ＮＡＴＯの海外訪問団としては異例の規模だという。

米国が国際秩序を主導する立場を放棄し、世界は紛争が絶えない時代を迎えている。トランプ米大統領は、イランへの軍事作戦に非協力的なＮＡＴＯの姿勢に不満を持ち、脱退までちらつかせた。

そうした中、ＮＡＴＯの主な構成国である欧州で、アジアを含めた国際社会の安定には日韓両国との協力関係が欠かせない、という認識が広がっているようだ。

日本はＮＡＴＯとの防衛協力を深め、紛争の拡大に歯止めをかける必要がある。多国間で協調し、法の支配や自由貿易といった秩序の立て直しに努めるべきだ。

ＮＡＴＯ大使らは、各国の外交当局の次官級が多い。小泉氏と大使らは会談で、具体的な防衛協力を進めることを確認した。

日本とＮＡＴＯは昨年、それぞれが持つ防衛装備品の情報を共有するため、「防衛装備・産業対話」を発足させた。将来的に弾薬などの互換性を高め、有事の際に装備を融通し合う狙いがある。

現在は、日本の防衛産業がつくる装備品の納入先は主に自衛隊に限られている。ＮＡＴＯと協力することになれば、弱体化した日本の防衛産業の育成につながる。

また、海上自衛隊と、ＮＡＴＯ各国の海軍でつくる海上部隊は、地中海やバルト海などで共同訓練を実施してきた。制服組の交流を深め、抑止力の向上を図っていく意義は大きい。

訪問団はまた、装備品を製造している大手電機メーカーの神奈川県内にある工場を視察した。韓国でも防衛産業を訪れたという。

欧州各国は、ウクライナを侵略するロシアの脅威にさらされている。ウクライナへのミサイル供与などに伴い、装備品の不足も課題になっているという。

日本は近く、防衛装備品の輸出ルールを緩和し、殺傷能力のある武器も一定の条件付きで輸出可能とする予定だ。ＮＡＴＯ側と協議して、円滑に輸出を進める方向で検討してもらいたい。

現在、日英伊３か国は、次期戦闘機の共同開発を進めている。この枠組みに最近、カナダが参加の意向を伝えてきたという。

共同開発に携わる国が増えれば、開発費の負担を抑えることができる。価値観を共有する国と協力することは選択肢となろう。