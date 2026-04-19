今野照夫さんの震災日記 ３月１２日＜上＞

疲労困憊（こんぱい）し、鈴木光子さん宅で眠っていた今野照夫さんは夜中に目ざめた。

１１日の午後１０時過ぎだったと記憶している。

外はヘリが頻繁に飛んでいた。ベランダから仰ぎ見ると、息をのむほどの満天の星だった。今野さんが懐中電灯を振ったが、報道機関のヘリなのか、そのまま離れていった。

「おらばりこうやって休んでいられない。行かないと」と今野さんはそわそわして言った。災害対策支部に戻るというのだ。「暗いうちは危ない。せっかく助かった命なんだから夜明けまで待って」と鈴木さんは止めた。

地震後、石巻市北上総合支所にとどまった自分の判断は正しかったのか。その問いがずっと今野さんの頭を占めていた。

築５年、鉄筋造り２階建ての支所は、津波に備えた指定避難所だった。１９６０年のチリ地震津波を踏まえて想定水位の５・５メートルより少し高く造成され、通信機器やサーバー、非常用電源などが２階に置かれている。多少の波が来ても情報収集と災害対応の拠点として機能する設計だった。

当日は市議会のため支所長や次長は本庁に出向いて不在。地域振興課長は午後から休暇だった。震災発生時は図らずも、補佐の今野さんが災害対応のトップになっていた。

◇

日付が変わったころ、鈴木さんの夫・正太郎さんが「いたかー」と帰ってきた。近づけるところまで車を走らせ、あとは歩いて来たという。初対面の今野さんが「お世話になってます」とあいさつした。

午前５時半ごろに明るくなり始めると、２・５キロ離れた高台の北上中学校に同僚たちがいるだろうと見当をつけて、今野さんは出発した。履物は波にもまれる間になくしている。鈴木さん宅の１階は流失して靴箱もなかったので、ベランダにあったサンダルを貸してもらった。

水はだいぶ引いていた。国道３９８号に出ようと坂を上がったところで、支所が見えてきた。今野さんは言葉を失い、立ち尽くした。

壁という壁を全てぶち抜かれ、無残に鉄骨をさらした建物が、ぽつんと立っている。人の気配はなく、物音ひとつ聞こえない。

最後に見たとき建物は無事だったから、この時点まで「一緒にいた人たちは助かっている」と思っていた。そう思い込みたかったのかもしれない。

なんだ、みんな駄目だったのか――。今野さんはむせび泣いた。

途中の車道脇に３人ほどの遺体があり、今野さんは近くにあった毛布を掛けた。どの人も知らない人だった。