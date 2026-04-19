京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）の遺体が見つかり、養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）が死体遺棄容疑で逮捕された事件で、京都府警は１８日、容疑者の自宅と学校の間にある公衆トイレで鑑識活動を行った。

捜査関係者への取材でわかった。府警は、結希君の死亡や遺体の一時的な遺棄に関係した場所の可能性があるとみている。

捜査関係者によると、府警が調べたのは、観光地として知られる渓谷「るり渓」の駐車場にあり、府が管理する公衆トイレとその周辺。安達容疑者の自宅から北西約２キロで学校の南西に位置し、自宅から学校に向かう道路の途中にある。

複数の鑑識課員らは１８日午前９時４０分頃から約４時間、トイレ前をブルーシートで覆い、メジャーで付近の駐車場や道路の幅を測るなどした。

結希君の遺体は１３日、自宅から北東約７キロの山林で見つかったが、府警は、安達容疑者がその前に複数回、市内の別の場所に遺体を遺棄した疑いがあるとみている。

結希君は３月２３日朝、自宅で朝食を食べた時点まで生きていたことが確認されている。安達容疑者は学校側に対し、車で校舎近くまで連れて行ったと説明していたが、登校せず行方不明になった。府警は、安達容疑者が同日朝以降、このトイレ周辺に立ち寄っていた可能性があるとみている。

安達容疑者は死体遺棄容疑を認めている。捜査関係者によると、逮捕前の任意聴取に対し、「首を絞めつけて殺した」との趣旨の供述をしている。