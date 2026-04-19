「女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディース・第２日」（１８日、熊本空港ＣＣ＝パー７２）

２１位から出た鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が９バーディー、ボギーなしで、大会コースレコードを２打更新する６３をマークして通算１０アンダーとし、６５の高橋彩華とともに首位に立った。４打差の３位に木戸愛、堀琴音、山路晶が続いた。

鈴木が「６３」のビッグスコアで、大会コースレコードを一気に２打更新した。６番までに３つのバーディーで波に乗ると、９番もピン上３メートルを沈めてバーディー。ここから５連続でこの日８アンダーとすると、最終１８番でも５メートルを決め切って、ガッツポーズも披露した。

「終わった時、６か７（アンダー）かなと思っていたので『えっ、９だったの！』という感じ」と、快進撃を実感せずのラウンドだったようだ。というのも「トップ３に入るくらい苦手なコースなので、予選を通ればいいなって感じだった」と、今週は自分に過大な期待を持っていなかった。それが逆に無心の好プレーを呼んだようだ。

今季から自身が立ち上げたブランド「ｏｗｎ ｉｓ Ｒｏｓｅ」のウエアを着用してプレーしており、この日はバンテリンをイメージさせるカラーに合わせ、グリーン。「しっかりと緑を入れた服を着たかった」と説明した。勝てば“ニューウエアでの初優勝”となるが「それが一番うれしい」と、通算２３勝目への大きなモチベーションとして最終日に臨む。