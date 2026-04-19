◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神４―３中日（１８日・甲子園）

中日・大野雄大投手（３７）が６回を５安打２失点、自身４年ぶりの２ケタとなる１１奪三振と力投した。逆転負けのチームは３連敗で今季ワーストの借金１０に膨らんだが、昨季から何度も連敗を止めてきたベテランはリードを死守。京都出身、通算９８勝左腕が得意の阪神戦で奮闘した。

勝利だけを目指し、集中していた。大野はガッツポーズも見せず、難所をしのいだ。１点リードの６回２死一、二塁では代打・前川からスライダーで空振り三振。１１個目だった。「状態は良くなかった。球もバラついたし、四球（４四死球）もよく出した。でも追い越されないように、粘り強く」。１０６球の力投。先発としてリードを守った。

３回１死まで７個のアウトはすべて三振。５回２死で佐藤輝から見逃し三振を奪った。２２年６月１７日の巨人戦（バンテリンＤ）以来、４年ぶりの２ケタ奪三振に到達。「三振は狙ったのではなく、たまたま。石伊がよくリードしてくれた」。直球とツーシーム、フォークを主体とする、かつてのイメージは変化。昨季からスライダーを有効に使うことをスタイルとした。普段は１３０キロ台中盤だが「今日は曲がり球が遅かった」と１２０キロ台。「それで阪神打線が合っていなかったのかな…」と“不調”もプラスに変えた。

「（全盛期より）幅はめっちゃ広がっていますよね」という投球術。「きついです、やっぱり怖い」と正直に打ち明ける強力打線を相手に奮闘した。京都市出身で、毎年１月は大文字山で登山トレ。虎党として育ったが、阪神戦通算２２勝の“キラー”は健在だった。

自己最多タイの１１勝でカムバック賞に輝いた２５年は、８度もチームの連敗をストップ。今季初登板した２日の巨人戦（バンテリンＤ）も完投で開幕５連敗を止めた。チームの借金は１０に膨らんだが、１６年目の３７歳はまだまだ竜投の柱。「反省点は本当にたくさんあるけど、粘り強く投げられた」。またも連敗で迎えたマウンドで気迫があふれた。（安藤 理）